Het is als artiest niet gemakkelijk in de huidige tijden. Veel is niet mogelijk door de coronacrisis. Dat betekent echter niet dat je het op het gebied van marketing helemaal moet laten zitten. Sterker nog: je kunt deze tijd juist gebruiken om jouw naam op de digitale markt te drukken. Nu beschik je immers over alle tijd om je website bijvoorbeeld hoger in Google te krijgen of om je doelgroep geïnteresseerd te houden in jouw muziek. Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe je dit aan moet pakken. Daarom hebben we in dit artikel enkele tips op een rijtje gezet om jou op weg te helpen. Van SEO Marketing tot het uploaden van YouTube video’s, alles komt voorbij!

Naam maken op YouTube

Als je fulltime als artiest werkt, dan is de kans groot dat je momenteel vrij weinig te doen hebt. Door corona kunnen huiskamerconcerten niet doorgaan en optreden in de kroeg of buiten is al helemaal geen doen. Hoewel dit natuurlijk erg vervelend is, kan je deze tijd wel zeer goed gebruiken om voor meer naamsbekendheid te zorgen. Installeer daarom jouw eigen ‘studio’ aan huis en neem hier meerdere filmpjes van covers of zelfgeschreven liedjes op.

Vervolgens kun je deze filmpjes monteren of laten monteren door iemand die er verstand van heeft en vervolgens uploaden via YouTube. YouTube is een geweldig medium om snel heel veel mensen te kunnen bereiken en ook je naamsbekendheid als artiest te verbeteren. Wanneer alles eindelijk weer kan, kan dit wellicht ook tot meer reserveringen leiden. Zeker de moeite waard om eens te proberen dus.

Wist je dat het uploaden van YouTube filmpjes ook nog een positief effect kan hebben op jouw positie binnen Google? Plaats daarom tevens links naar je nieuwste YouTube video op je eigen site of op enkele social media kanalen. Hiermee vergroot je niet alleen je naamsbekendheid, maar verbeter je ook nog eens je status binnen Google.

SEO Marketing

Je kunt als artiest tegenwoordig gewoonweg niet zonder de digitale wereld. Daarom zal je ongetwijfeld al over een website beschikken. Maar hoe hoog staat deze in Google? Is deze wel vindbaar voor een grote doelgroep? Of weten eigenlijk nog maar weinig mensen van het bestaan van deze site af?

Wanneer je nog niet tevreden bent over je positie binnen Google, dan is het goed om in SEO Marketing te investeren. Dit is een vorm van marketing waarbij alle pijlen worden gericht op het verbeteren van de positie in zoekmachines. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de gebruiksvriendelijkheid van je website te vergroten, de content te optimaliseren en enkele handige marketingstrategieën te gebruiken.

Sommige artiesten proberen zelf SEO marketing toe te passen en sommige strategieën zijn ook daadwerkelijk zelf toe te passen. Wees hier echter wel voorzichtig mee. Wanneer je niet goed oplet, bestaat namelijk de kans dat deze strategieën enkel een averechts effect zullen hebben. Wanneer je budget toereikend genoeg is, dan is het dan ook altijd slimmer om een professionele online marketeer in te schakelen. Zo weet je in elk geval zeker dat dit op de juiste manier wordt aangepakt.