Sinds de coronapandemie is uitgebroken zitten we allemaal steeds meer thuis. We kunnen geen leuke uitjes meer doen en we zien onze vrienden en familie steeds minder. Daarom zijn we steeds meer op zoek naar veilige manieren om elkaar op te zoeken. We spreken steeds vaker buiten af, houden goed afstand en hebben meer online contact. Maar hoe kunnen we dit leuker maken?

Online spellen

Vooral het online contact zoeken wordt creatief opgelost. Je kan met elkaar videobellen op verschillende kanalen, maar je kan bijvoorbeeld ook online met elkaar films kijken of spelletjes spelen. Vooral voor dat laatste zijn veel leuke ideeën bedacht. Wil je echt iets hebben wat je online kan spelen om het gezellig te hebben met je vrienden en familie? Speel dan Kletspot online!

Kletspot online

Met de spellen van Kletspot kan je online uren plezier hebben! Hoewel Kletspot een echt spel met kaartjes is, kan je dit perfect op afstand met elkaar spelen. Een Kletspot bestaat namelijk uit een pot met allemaal kaartjes erin met vragen erop. Eén persoon hoeft dus maar een Kletspot te hebben, zodat je uren met een hele groep de vragen kan beantwoorden. Ideaal voor wanneer je elkaar niet kan opzoeken!

Wat is een Kletspot?

Zoals gezegd is een Kletspot dus een pot vol met interessante en grappige vragen, stellingen en dilemma’s. Deze vragen kunnen over van alles gaan. Denk bijvoorbeeld aan “Wat is je grootste blunder?” of “Ben je liever 15 cm korter of 25 kilo zwaarder?”. Je kan dus zeker zijn van urenlange tafelgesprekken of videobelletjes wanneer je Kletspot online speelt! Zo kan je met een grote groep toch een leuke activiteit doen vanuit jullie eigen huis, en daarbij leer je elkaar veel beter kennen.

Waarom is Kletspot ontwikkeld?

We leven in een wereld die zich heel snel ontwikkelt. Steeds meer dingen worden digitaal en we hebben tegenwoordig allemaal een smartphone, waarmee je met iedereen in contact kan blijven. Aan de andere kant zorgt dit er ook voor dat je juist contact met elkaar verliest. Doordat je veel op je telefoon zit, praat je minder met de mensen om je heen. Wanneer je bijvoorbeeld met elkaar op de bank, in een restaurant of in het park zit heb je altijd je telefoon in de buurt. Door middel van de Kletspot zorg je ervoor dat je weer die ouderwetse tafelgesprekken terugkrijgt, waarbij je oprechte aandacht voor elkaar hebt en allerlei originele vragen aan elkaar stelt. Dit is dus niet alleen heel gezellig, maar het maakt je ook weer hecht met de mensen om je heen!

Wil je Kletspot ook op afstand spelen? Speel dan Kletspot online en gebruik videobellen om met elkaar te kunnen praten. Zorg dat één iemand een Kletspot heeft en ga de vragen één voor één langs. Zo klets je weer eens echt met elkaar, zonder dat je in dezelfde ruimte zit! Gezellig en veilig dus!

Verschillende soorten

Er zijn veel verschillende soorten Kletspotten met allemaal ander soort vragen. Voor elk type gezelschap is er dus wel een versie van Kletspot die online perfect gespeeld kan worden. Zo heb je bijvoorbeeld de Originele Kletspot, die je met iedereen kan spele: vrienden, familie of je partner! Daarnaast heb je bijvoorbeeld de Kletspot Extra Pittig. Deze is bedoeld voor stoere mannen en pittige tantes, omdat de vragen en dilemma’s net iets spannender en ondeugender zijn. Wil je een echt spannende versie van Kletspot? Ga dan voor Kletspotje STOUT. Deze is alleen geschikt voor volwassenen en bevat echte sexy, spannende en intieme vragen en dilemma’s die je ook zeker aan het lachen zullen maken! Omdat je deze ook goed opgeborgen wil hebben, is het een kleiner potje dan de Originele Kletspot. Maar ben je meer op zoek naar een pot met rustige, liefdevolle vragen voor jouw en je partner? Dan kan je beter kiezen voor de Lieveling Kletspot. Deze pot zit bomvol vragen en dilemma’s over de liefde en zal je allemaal herinneringen doen ophalen! Met deze pot ben je nooit uitgepraat en je zal zeker de hele tijd samen lachen.

Al deze versies kan je prima online spelen wanneer je bijvoorbeeld in quarantaine zit. Videobellen is altijd al een beetje ongemakkelijk, dus met Kletspot zal je de hele tijd iets hebben om over te praten!

Kletspot cadeau doen

Wil je een Kletspot cadeau doen? Dat kan! Een Kletspot is het perfecte cadeau voor iedereen en op elk moment, denk aan een verjaardag, bruiloft of housewarming! Daarnaast zijn er ook cadeaupakketten van Kletspot, met daar bijvoorbeeld een kaartje, een boekje en wat lekkers bij. Het is dus superleuk om cadeau te geven! Je kan ze ook bij iemand laten bezorgen, wat perfect is als je niet bij elkaar langs kunt gaan en Kletspot online gaat spelen!

Kletspot zorgt dus voor een gezellig gesprek waarmee je weer helemaal de aandacht voor elkaar hebt. Stel elkaar spannende vragen of lees lastige dilemma’s voor en je leert elkaar weer helemaal kennen. Het perfecte spel om samen of op afstand te spelen!