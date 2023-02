Bijna iedereen is dol op sieraden. De meeste vrouwen kunnen niet zonder en ook mannen hebben meestal wel een stel sieraden die zij standaard dragen. Soms gaat het om gouden sieraden die zij ooit geërfd hebben, die op een andere manier een speciale betekenis hebben of die ze simpelweg gekocht hebben vanwege de fantastische uitstraling.

Hoe dan ook, sieraden zijn niet goedkoop en hebben vaak veel betekenis voor je. Daarom wil je natuurlijk wel dat ze ook zo lang mogelijk mooi blijven. Maar hoe voorkom je dat je sieraden beschadigd raken, verkleuren of er gewoon veel minder mooi uit gaan zien? Dat lijkt lastig. Zeker wanneer je ze dagelijks draagt. Gelukkig zijn er genoeg manieren om dit te realiseren. Hier volgen vier tips om jouw sieraden zo lang mogelijk mooi te houden. Daar heb je elke dag opnieuw plezier van.

1. Kies voor kwaliteit

Ten eerste is het goed om naar de kwaliteit van de sieraden te kijken als je deze koopt. Logischerwijs zal je van een gouden ring meer mogen verwachten, dan van een zogenaamde ‘nepperd’. Als je een sieraad echt dagelijks wil dragen, is het dan ook belangrijk om hier wat extra in te investeren. Wees je ervan bewust dat goedkope sieraden ook gewoon een veel minder lange levensduur hebben. Ze gaan sneller kapot en verkleuren ook veel sneller. Door voor kwaliteit te kiezen, zorg je er al voor dat het sieraad standaard langer mee zal gaan. Zelfs wanneer je hier verder niks aan doet.

2. Verkleuringen voorkomen

Natuurlijk zegt kwaliteit ook niet altijd alles. Wanneer een sieraad intensief gebruikt wordt, kan deze nou eenmaal beschadigd raken of verkleuren. Ook de sieraden die zeer kwalitatief zijn. Dit gebeurt gewoon door het dragen. Gelukkig hoeven verkleuringen niet te betekenen dat je het sieraad direct af kunt schrijven. Er zijn namelijk verschillende middeltjes die je kunt gebruiken om je juwelen weer te laten glanzen.

Wil je dit liever niet zelf uitproberen? Om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt? Breng je gouden armband dan naar een juwelier. Deze weet vast wel iets om hem weer op te poetsen. Dit kost nauwelijks iets, maar zo laat je je juwelen wel weer opnieuw stralen.

3. Wees voorzichtig

Soms ben je het zo gewend om sieraden te dragen, dat je vergeet dat je ze draagt. Een goed teken, maar niet altijd even handig. Er zijn namelijk genoeg momenten waarop het beter is om geen sieraden te dragen. Bijvoorbeeld tijdens het slapen, het snijden van etenswaren, douchen, zwemmen of sporten. Op dit soort momenten kunnen er onnodig verkleuringen of beschadigingen optreden. Door je sieraden op de juiste momenten af te doen, blijven deze veel langer mooi.

4. Sluit kettingen en armbanden nadat je ze afdoet

Hoe vaak is het jou wel eens overkomen dat je een ketting of armband niet gesloten had en deze vervolgens in elkaar geknoopt in een juwelenkistje lagen? Ontzettend vervelend! Bovendien kan het beschadigingen veroorzaken. Leer jezelf daarom aan om kettingen en armbanden na het afdoen direct te sluiten.