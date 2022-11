Of jij je kantoor voor het eerst mag inrichten, of dat je kiest voor een herinrichting: het design van je kantoor is altijd een leuke taak om uit te voeren. Je komt voor verschillende beslissingen te staan die je vooraf misschien niet verwacht had, maar die voor een lange tijd invloed zullen hebben op de werk efficiëntie van jouw kantoor. Om hier optimaal op in te springen, maar ook om jou een leuke, fijne plek te geven, geven we je drie trends die momenteel helemaal in zijn. Get inspired!

1. Glas

Een natuurlijke lichtinval wordt enorm gewaardeerd. Niet alleen zorg je ervoor dat er minder stroomkosten zijn vanwege lichtbesparing, het natuurlijke licht is ook erg goed voor het algemene gevoel van je personeel. Natuurlijk licht heeft hier namelijk een grote invloed op: leef jij te lang in een donkere ruimte, dan zul je dit merken aan je humeur. Iets waar je wel op moet letten wanneer jij veel glas gebruikt in je kantoor, is dat je het glas wel goed schoonhoudt. Wanneer jij gasten ontvangt en je ruiten zijn vies, zal dit slordig staan.

2. Groen

Wil jij op een simpele manier sfeer toevoegen aan je kantoor, dan is het toevoegen van planten the way to go! Planten komen in veel verschillende soorten voor en zijn daardoor op meerdere manieren te implementeren in jouw kantoor. Kleine plantjes op de kasten van je kantoor is een manier, maar we zien tegenwoordig vaak dat groot ook niet verkeerd staat. Denk er bijvoorbeeld eens over na of er ergens ruimte voor een boom is. Net als bij de hiervoor benoemde ramen, is het met planten wel erg belangrijk dat deze goed onderhouden worden. Planten hebben veel sfeer te bieden, maar dan moeten ze natuurlijk wel leven.

3. Relax

Je werkomgeving is natuurlijk voornamelijk belangrijk voor tijdens het werk, maar de pauze is tegenwoordig een onderdeel van je werkuren die niet vergeten kan worden. Kantoren worden er dan ook steeds meer op ingericht dat ze ook de perfecte pauze kunnen verzorgen. Zo worden er items toegevoegd die beweging stimuleren, zoals tafeltennistafels of voetbaltafels, en worden er hoekjes ingericht waar je met een groepje gezellig kunt praten. Dit klinkt allemaal als kleine details, maar het zorgt voor een gevoel van vitaliteit op je kantoor, wat ervoor zorgt dat jouw personeel hier graag komt.

Kato

Wil jij professionele hulp ontvangen bij het ontwerpen van je kantoor? Neem eens een kijkje op https://katoprojecten.nl/ ! Hier vind jij veel tips over een mooie inrichting, maar vind je ook de mogelijkheid om met een specialist in contact te komen en advies te ontvangen.