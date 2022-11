Sinds 2021 is het in Nederland legaal om online casino’s te openen. In de nieuwe kansspelwet van de Ksa (Kansspelautoriteit) werden meteen strenge regels opgesteld over reclame op tv. In deze wet van 2021 stelde de Ksa strenge regels op waar casino’s zich aan moesten houden over de promotie van de casino’s. Casino’s wilden natuurlijk vindbaar zijn, daar was reclame voor nodig en dat was duidelijk te merken op tv.

Maar niet alles mocht. Zo mochten online casino’s tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds geen reclame maken op tv. Er werd een verbod op adverteren op sites die videospelletjes aanbieden opgesteld en je mocht niet adverteren rondom bepaalde programma’s op tv. De reden voor dit verbod was om kwetsbare groepen te beschermen tegen online gokverslaving.

Bekende Nederlanders

Waar je vroeger bekende Nederlanders (BN’ers) tegenkwam in gokreclame, kom je de sterren tegenwoordig niet meer tegen in die reclames op tv. Minister Weerwind heeft advertenties met bepaalde rolmodellen namelijk verboden. Rolmodellen zijn bekende mensen waarmee een bepaalde groep mensen zich kan identificeren zoals voetballers, modellen en influencers. Dat mocht ineens niet meer.

De bekende ex-voetballer Wesley Sneyder, die een online casino promoot, zou bijvoorbeeld jonge voetballiefhebbers kunnen aanzetten tot het spelen op online slot machines. En dat is schadelijk. De regering wil daarom reclame voor online gokken in verschillende stappen verbieden en hoopt het in 2025 volledig onder controle te hebben. De regels gelden vooral voor online casino’s met sportweddenschappen, paardenrennen, gokkasten in casino’s en gokken van kansspelen op afstand.

Waar mag je nog wel reclame maken?

Reclame voor gokken is vanaf 2023 dus bijna niet meer mogelijk. Ook sponsoring van casino’s, bijvoorbeeld op sportshirts, wil de regering daarna niet meer. De overheid hoopt dit allemaal voor 2025 te bereiken. Wat nog wel mag, is dat je jezelf promoot op het internet. Dus als iemand “online Casino” googelt in Google Search mag de advertentie voor je casino wel tevoorschijn komen met je eigen website.

Dit hele proces van het verbieden van gokadvertenties begint dus al in 2023, en daar zijn de net geïntroduceerde online casino’s natuurlijk niet echt blij mee. Vanaf 2023 mag je helemaal niets meer promoten op tv en als je pas eind 2022 je gokvergunning hebt dan is dat behoorlijk zuur. Jezelf op een billboard zetten vanaf 2023 is ook uit den boze. Je wordt er niet blij van als casino.

Sponsoring van wedstrijden en evenementen

Vanaf 2024 mag je als online gokbedrijf geen reclame meer maken bij evenementen. Dit soort reclame vind je bijvoorbeeld op muziekfestivals. Reclame op shirts bij voetbalwedstrijden verdwijnt pas in 2025. Dus daar kunnen casino’s zichzelf voorlopig nog wel promoten. Deze regels zijn niet alleen ongunstig voor de casino’s, maar ook erg schadelijk voor de inkomstenbronnen van bedrijven die deze sponsoring gebruiken, want de clubs of festivals verdienen hier veel geld aan. Soms loopt het in de miljoenen. Ajax verdient bijvoorbeeld tot 12 miljoen euro aan het sponsoren van een online casino. Omdat het om zoveel geld gaat, heeft de overheid besloten nog drie jaar te wachten met een verbod, zodat de clubs deze verliezen kunnen opvangen en naar iets anders kunnen gaan zoeken.

Waarom verbied de regering deze online gokreclame? We hadden het al geschreven: ze doet dit om kwetsbare groepen te beschermen tegen gokverslaving. Het belang van deze bescherming is groter voor de regering dan de winst voor de clubs. Er is gelukkig nog wel genoeg tijd voor de clubs om naar andere oplossingen te zoeken.

Nobody is perfect

Natuurlijk kun je als online casino niet 100% garanderen dat de reclame kwetsbare mensen bereikt. Wat kun je in dit geval het beste doen? De regel van de Ksa is dat online casino’s moeten laten zien dat ze er alles aan doen om de kwetsbaren te beschermen. Je moet kunnen aantonen dat je je reclame goed monitort en ingrijpt als het mis dreigt te gaan. Maar die regels gelden straks dus ook niet meer.