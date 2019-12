Wie al jaren kijkt, weet al best veel. Lisa uit Temptation Island is immers niet iemand die je snel zal vergeten. Dat komt natuurlijk ook doordat er nog altijd wel nieuws over haar naar buiten komt. Ook al zijn we al enige jaren verder sinds zij deelnam aan het programma. Mocht je echter nog meer willen weten, dan is het zeker interessant om eens een aantal zaken te bekijken. Zo kan je een goed beeld vormen van haar en de zaken die rondom haar spelen. De volgende punten spelen daarin een rol.

Meerdere meiden met de naam Lisa

Het is natuurlijk wel eerst even belangrijk om goed te bepalen wie nu eigenlijk dé Lisa van Temptation Island is. Er zijn immers al meerdere meiden door de jaren heen geweest die Lisa, of een variatie daarop, heetten. Zo was er Lisa Samantha en was er ook een Lisa in het recente VIPS seizoen. Toch is er natuurlijk maar één echte. Die deed in 2017 mee. Tot op de dag van vandaag is zij nog altijd in het nieuws vanwege allerlei zaken die rondom haar spelen. Het is leuk dit allemaal eens te bekijken.

Spijt van haar deelname

Lisa heeft Temptation Island tegenwoordig niet meer zo hoog in haar achting staan. Ze was weliswaar één van de deelnemers die door de jaren heen nog altijd op het netvlies staan, maar juist dat is ook het probleem. Ze heeft er eigenlijk wel een beetje spijt van dat ze heeft meegedaan destijds. Als ze er nu op terugkijkt, dan had ze het liever niet gedaan. Dat liet ze nog niet zo lang geleden weten in een interview. Er zijn meer oud-deelnemers die spijt of kritiek hebben de laatste tijd. Denk aan de woorden van Alex uit Temptation Island.

Bekend voor de serie

Lisa uit Temptation Island is eigenlijk bekend van heel iets anders. Al was dit in het begin niet bij iedereen duidelijk. Ze had namelijk jaren ervoor als klein meisje ook in enkele afleveringen van GTST gespeeld. Dit was eigenlijk een achtergrondverhaal dat niet naar buiten moest komen, maar dat uiteindelijk toch door de andere deelnemers werd ontdekt en naar buiten werd gebracht. Het is duidelijk dat Lisa van deze rol juist geen spijt had, maar dat dit gewoon geen onderdeel van de huidige zaken in de show moest gaan worden. Dit was wel opvallend.



Ruzie achter de schermen

Een andere zaak die pas later naar buiten kwam is dat er ooit een ruzie is geweest die destijds werd verzwegen tijdens de serie. Volgens Karim zou hij flink ruzie met Lisa uit Temptation Island hebben gehad. Dit is alleen nooit uitgezonden. Al had het wel flinke invloed op het verloop van de verschillende verhaallijnen. Er is nooit duidelijkheid gekomen over wat er gebeurde. Niemand heeft er verder nog over gesproken in de afgelopen tijd. Dit zal waarschijnlijk ook wel zo blijven. Wel blijft het natuurlijk opvallend dat het destijds zo gegaan is en dat hier niets over gezegd is.



Meer zaken die spelen

Ook als het gaat om de serie zoals die op dit moment is, heeft Lisa over Temptation Island een uitgesproken mening. Zo vindt ze dat de serie niet helemaal loopt zoals deze zou moeten lopen. Dit komt wel overeen met wat meer oud-deelnemers vinden. Het valt hen allemaal op dat er al bij de casting een andere koers wordt gevaren dan enkele jaren geleden en dan in andere landen gebeurt. Dit maakt het dus ook een wat andere serie dan volgens hen de bedoeling is. Desondanks is het wel nog altijd even populair als het al was onder kijkers.



Veel populaire video’s te vinden

Wat vooral opvallend is als het over Lisa van Temptation Island gaat, is dat de video’s uit de tijd dat zij meedeed het nog altijd goed doen online. Op bijvoorbeeld YouTube worden ze nog altijd veel bekeken. Terwijl er toch alweer een aantal nieuwe sterren zijn opgestaan in de laatste jaren. Dat zegt eigenlijk natuurlijk ook wel iets over de populariteit die zij heeft opgebouwd tegenwoordig. Dit maakt het ook alleen maar leuker om af en toen nog eens terug te kijken om te zien hoe het er destijds ook alweer aan toe ging.

Gemakkelijk te volgen online

Lisa uit Temptation Island wil dan misschien niet meer met de serie in verband worden gebracht, het is natuurlijk wel zo dat ze in grote mate haar bekendheid hieraan te danken heeft. Het is dan ook zo dat ze een flink grote volgersschare heeft. Bijvoorbeeld op haar eigen social media. Op die manier kan je haar dus ook nog altijd gemakkelijk blijven volgen en zien waar ze mee bezig is. Dit is natuurlijk altijd interessant, want het blijft natuurlijk zo dat de verleidsters leuk zijn om naar te kijken. Dit is dan ook niet vreemd te noemen.

Lisa’s uit andere landen

Wat trouwens wel goed is om te weten, is dat er ook in andere landen meiden zijn die Als Lisa Temptation Island door het leven gaan. Dat is natuurlijk niet vreemd omdat er zoveel landen zijn die een eigen versie van de serie hebben lopen. Het is dus wel goed om even goed te bekijken of je wel met de juiste dame te maken hebt. Als het natuurlijk ook niet vervelend om de dames uit de andere landen te volgen. Dit is ook leuk en aantrekkelijk en ook zij maken van alles mee.



Het huidige seizoen

Hoewel Lisa in Temptation Island dit jaar geen enkele rol speelt, is het wel leuk om te kijken naar de deelnemers die dat wel doen. Zo kan je nu bijvoorbeeld Temptation Island aflevering 9, Temptation Island aflevering 10, Tempatation Island aflevering 11 of Temptation Island aflevering 12 nog eens terugkijken. Je zal al snel merken dat je er weer helemaal in zit. Je kan dan direct eens bekijken of mensen als Lisa en Alex gelijk hebben in hun kritiek, of dat jij dit anders ziet. Dit kan natuurlijk ook allemaal altijd het geval zijn. Kijk daarom dus direct.