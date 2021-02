Iedereen kent het gevoel wel: als het koud is een rondje lopen en dan extra blij zijn als je weer naar binnen mag. Door even in de kou te wandelen, is het daarna heerlijk om binnen te zitten, met een dekentje, een warme kop thee en een leuke film of een goed boek. Maar wat nu als je deze fijne, warme plek ook in je tuin of op je balkon kunt creëren? Dit kan namelijk prima. Hang bijvoorbeeld een schaduwdoek rechthoek waterdicht op, doe een warmtelamp buiten bestellen bij Vinuovo en/of schaf een open haard elektrisch inbouw aan.

Een aantal makkelijke en gerichte aanpassingen

Met deze simpele aankopen, tover je je tuin of balkon om in een waar paradijs. Een paradijsje waar je zowel in de herfst, de winter, de lente en de zomer kunt genieten. Door een schaduwdoek rechthoek waterdicht aan te schaffen, heb je in de warme maanden bijvoorbeeld voldoende schaduw om van je tuintje of balkon te genieten, zonder dat een grote parasol hoeft neer te zetten. Bevestig het doek eenvoudig aan je muur of bijvoorbeeld schutting en je bent klaar voor de zomer en de lente. Door te kiezen voor een waterdichte variant, deze zijn er namelijk, is het schaduwdoek zelfs te gebruiken als het regent of sneeuw.

Een warmtebron voor buiten aanschaffen

Maar een schaduwdoek mag dan wel waterdicht zijn, er zullen maar weinig mensen zijn die hem gebruiken als het buiten ijskoud is. Want dat hij sneeuw en regen tegenhoudt is natuurlijk fijn, maar een beetje warme is ook niet verkeerd. Daarom zou je het doek kunnen combineren met een warmtebron. Je kunt bijvoorbeeld een warmtelamp of een open haard elektrisch inbouw aanschaffen. Hiermee is het mogelijk om een balkon, tuin of andere buitenruimte van extra warmte te voorzien. Dat wordt goed toeven in de koude wintermaanden! Schenk je gezinsleden of vrienden een glaasje zelfgemaakte glühwein in en laat het genieten maar beginnen. Voor je het weet staat de halve buurt bij je op de stoep!

Verschillende soorten schaduwdoeken, warmtelampen en elektrische haarden

Het maakt ook niet uit wat voor tuin of balkon je hebt, er is altijd wel een warmtebron en/of schaduwdoek te vinden, of dat nu offline of online is, die past bij jouw situatie. Een aantal zaken waar je rekening mee kunt houden zijn de kleur en het materiaal van de schaduwdoek, de kracht van de warmtebron, of je de kachel wilt ophangen of inbouwen etc. Er is hierdoor altijd wel een oplossing te vinden, hoe groot je buitenruimte ook is en welke stijl je ook mooi vindt. Met een aantal simpele aankopen tover je je buitenruimte dus eenvoudig om tot een fijn plekje waar je het hele jaar gebruik van kunt maken. Wil wilt dat nu niet?