Het Comomeer is een prachtige bestemming in het noorden van Italië. Veel celebrities brengen hier regelmatig een vakantie door. Verschillende beroemdheden hebben zelfs een woning aangeschaft aan het Comomeer. Dit zijn de bekendste villa’s en tuinen die aan het Comomeer liggen en waar je vanaf het water een blik in kunt werpen.

Villa Oleandra: het zomerhuis van George Clooney

Villa Oleandra behoorde generaties lang aan de familie Vitali uit Milaan toe. Emilio Vitali is een bekende portretschilder die hier tot het begin van de 20ste eeuw heeft gewoond. Iedere zomer keerde hij terug naar de vakantievilla uit zijn jeugd, gelegen in het dorpje Laglio. Vervolgens is de villa in handen gekomen van de familie Heinz, inderdaad, van de ketchup. Momenteel is de Amerikaanse acteur en regisseur George Clooney eigenaar van de historische villa. Hij gebruikt het optrekje voornamelijk als zomerverblijf en ontvangt hier gasten als Harry en Meghan, Brad Pitt, Matt Damon, Cindy Crawford en Michael Douglas.

Villa Balbianello: bekende filmlocatie

Villa Balbianello ligt op de punt van het schiereiland Làvedo en wordt omgeven door een schitterende tuin. Waar Villa Oleandra alleen vanaf het water te bekijken is, is Villa Balbianello en de omliggende tuinen te bezoeken. De tuin van de villa heeft een adembenemende ligging hoog boven het meer, waardoor je een spectaculair uitzicht hebt over de omgeving. De villa speelde een rol in verschillende bekende films. Zo deed Villa Balbianelle dienst als ziekenhuis in de film James Bond – Casino Royale. Ook was de villa te zien in Star Wars: Episode II – Attack of the Clones en de Italiaanse klassieker Un mese al Lago.

Villa Carlotta: huwelijkscadeau voor Charlotte van Oranje-Nassau

Villa Carlotta ligt bij Tremezzo en werd vroeger bewoond door Giorgio Clerici, opgevolgd door de persoonlijke vriend van Napoleon Giambattista Sommariva. In 1843 is de villa cadeau gedaan aan Charlotte van Oranje-Nassau als huwelijkscadeau van haar moeder Prinses Marianna. Hier dankt de villa ook haar naam aan. Je kunt een bezoek brengen aan de prachtige tuinen vol met trappen, beeldhouwwerken en fonteinen. Tijdens een wandeling door de botanische tuin bewonder je meer dan 150 verschillende azaleo’s, ceders, rododendrons en exotische plantensoorten.

