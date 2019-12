Het is al zo lang geleden, dat je misschien allang vergeten bent dat dit ooit daadwerkelijk bestond. Of misschien heb je het nooit geweten. Het gaat natuurlijk over het huwelijk van Patricia Paay en Joey Fresco. Hoe zat dat eigenlijk ook alweer? Om je daar eens over op te frissen, is het goed om eens wat zaken nog een keer op een rij te zetten. Zo ben je weer helemaal bij en kan je volgende keer als het erover gaat gewoon het juiste verhaal aan mensen vertellen. Dit is altijd leuk.

Niet het eerste huwelijk

Patricia Paay haalde nog niet zo lang geleden het nieuws toen ze ging trouwen. Dit was echter bij lange na niet de eerste keer. Het huwelijk waar ze op dit moment in zit, is haar vierde. Ook al is ze inmiddels al rond de zeventig, is ze toch nog altijd populair bij jonge mannen. Haar huidige partner is namelijk dertig. Het is zelfs zo dat ze in het begin loog over de leeftijd van haar nieuwe vlam. Toen die nog geen dertig was, stelde ze dat hij al 32 jaar was. Patricia Paay en Joey Fresco waren veel eerder getrouwd.

Al jong getrouwd

Nog voor Patricia Paay en Joey Fresco waren getrouwd, was het al een keer raak geweest voor de vroegere zangeres. Ze was toen ze heel jong was ook al een keer getrouwd. Het is nooit zo geweest dat hier veel aandacht voor is geweest. Later zou ze hier zelf over zeggen dat dit huwelijk vooral een rebelse daad was. Ze wilde vooral haar ouders dwarszitten ermee. Dit huwelijk hield dan ook niet lang stand. Daarna kwam echter de man waar het om gaat in haar leven. Daar trouwde ze dan ook mee, het was dus haar tweede huwelijk.

Het eerste succesvolle huwelijk

Al veertig jaar eerder was het huwelijk tussen Patricia Paay en Joey Fresco namelijk een feit. Dat was in 1978 het geval. In april van dat jaar trouwden de twee in Capelle aan den IJssel. Hoewel veel mensen dit misschien al niet meer weten, is het wel zo dat dit huwelijk nog een aardige tijd stand hield. Het was namelijk pas 10 jaar later zo dat het huwelijk uit elkaar viel. Dit kwam omdat er ook toen een jongere man in het leven van Paay kwam. Ook dit is een interessant verhaal.

Het einde van het koppel

Wat was nu de reden dat Patricia Paay en Joey Fresco uit elkaar gingen? Eigenlijk is dit heel simpel. Paay kwam iemand anders tegen. Dit was namelijk Adam Curry. Destijds was hij een presentator die veel met muziek deed op radio en tv. Het was dus niet vreemd dat de twee elkaar tegenkwamen. Paay werd al snel verliefd op hem en liet Joey Fresco achter. Dit was dan ook het definitieve einde van het huwelijk. Daardoor dat de Fresco meer naar de achtergrond is verdwenen in latere jaren. Wie was deze man dus eigenlijk precies?

Wat weten we nog over Fresco?

Het is opvallend dat na Patricia Paay Joey Fresco goed buiten de aandacht is weten te blijven. De man is altijd al actief geweest in de mode. Hij wordt dan ook een echte modekoning genoemd. Dit is ook na het huwelijk zo gebleven. Veel aandacht heeft hij echter nooit gevraagd. Anders was dat natuurlijk voor Patricia Paay. Die komt nog altijd regelmatig in het nieuws. Soms is dat positief, maar soms ook minder positief. Dit heeft Fresco echter allemaal wel weten te voorkomen voor zichzelf. Na de scheiding in 1988 heeft hij zich teruggetrokken.

Na het huwelijk

Na het huwelijk tussen Patricia Paay en Joey Fresco volgde al snel een tweede huwelijk voor Paay. Zoals verwacht mag worden was dit met Adam Curry. Dit was immers de man waarvoor ze Fresco verlaten had. Curry was flink jonger dan zij. Het leeftijdsverschil was 16 jaar. Dat betekent dat hij ook nu nog altijd maar ergens halverwege de vijftig is. Dit huwelijk hield flink langer stand dan haar eerste. Dit leek dan ook lange tijd een huwelijk voor de rest van het leven te zijn. Het stel kreeg ook een dochter samen. Toch liep het allemaal anders.

Een einde in 2009

Net als het huwelijk tussen Patricia Paay en Joey Fresco kwam ook aan het huwelijk met Curry een einde. Wel is het goed om te weten dat dit niet aan Paay, maar juist aan Curry lag. Waar hij eerder degene was die de reden was waarom de relatie van zijn latere vrouw kapotging, was het nu een jongere vrouw die zijn relatie schade toebracht. Curry viel namelijk voor fotografe Micky Hoogendijk. Om die reden was het in 2009 daardoor dus tijd om de wegen te scheiden. Dat betekende echter niet dat ze eenzaam en alleen bleef.

Nu de vierde

Inmiddels is het dus tijd voor man nummer vier. Waar Patricia Paay en Joey Fresco nog allebei jong waren toen ze in het huwelijk traden, is dat nu dus wel anders. De zangers is meer dan tweemaal zo oud als haar nieuwe man. Wel is het zo dat ook dit huwelijk inmiddels al enige tijd standhoudt. De plechtigheid was namelijk al in 2016. Je zou haast vergeten dat dit dus alweer enkele jaren geleden is. Nog maar enkele jaren en dit huwelijk houdt het al langer dan de keer met Fresco. Dit zegt natuurlijk ook wel iets.

Vaak in het nieuws

Waar Patricia Paay van Joey Fresco verschilt is dat ze juist wel veel in het nieuws is gebleven in de jaren die volgden na hun scheiding. Ook in de huidige tijd komt ze nog vaak in het nieuws. Dit is lang niet altijd even positief en in sommige gevallen komt het zelfs tot rechtszaken. Dat neemt echter niet weg dat de voormalige zangeres zelfs in de huidige tijd nog altijd relevant is. Ook onder jongeren. Zo relevant dat er zelfs jonge mannen zijn die nog altijd met haar willen trouwen. Dit is ook een kwaliteit.

Fake news over beiden

Wel is er soms fake news over Patricia Paay en Joey Fresco. Zo komt er weleens naar buiten dat één van beiden is overleden. Dit is echter niet het geval. Ook komen er nog weleens zaken naar buiten over het huwelijk dat al meer dan dertig jaar geleden ten einde kwam. Of dit allemaal wel juist is, valt natuurlijk ook wel te betwijfelen. Het is daarom vooral ook goed om meer aandacht te hebben voor wat er in de huidige tijd gebeurt. Daarin is namelijk ook genoeg aan de hand, vooral met Paay en haar man.