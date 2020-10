Geld opent vele deuren en met geld maak je geld. Het zijn gezegdes die de meeste mensen wel kennen. Grote sterren hoeven meestal niet op een paar euro’s te kijken. Ze verdienen soms tonnen per jaar en kunnen daar royaal van leven. Voor het merendeel van de lezers van dit artikel zal dat een utopie blijven. Een grote uitgave doen gaat over het algemeen niet zomaar, daar moet eerst voor worden gespaard of geleend. Als je voor jezelf een doel gesteld hebt, zul je daar ook een financieel plaatje aan moeten koppelen en daarmee gaat een tijdspad gepaard. Op welke manier jij jouw doel uiteindelijk financiert, bepaal je helemaal zelf. Het is dan wel goed om te weten welke opties er zijn.

Eerst sparen, dan uitgeven

De meest veilige manier van geld investeren is er eerst voor te sparen. Wil je bijvoorbeeld een auto kopen, dan zou je elke maand 250 euro voor dat doel opzij kunnen zetten. Na tien jaar sparen heb je dan een mooi bedrag op je rekening staan om die droomauto van te kunnen kopen. Maar ja, dan zijn we wel tien jaar verder. Soms wil je niet zo lang wachten met investeren. Je hebt iets bijvoorbeeld al veel eerder nodig. De kans dat je het benodigde bedrag wint in een loterij, is niet zo groot. Je zult het dus moeten lenen om direct de gewenste investering te kunnen doen.

Verschillende mogelijkheden

Voor het lenen van geld bestaan verschillende mogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld slechts een klein bedrag lenen, dan hoef je daar eigenlijk niet eens een voorziening voor te treffen. Die heb je namelijk al via je eigen bankrekening. Over het algemeen mag je bij de bank gedurende een bepaalde periode rood staan. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden, dus het voorkomen van rood staan is altijd beter. Heb je het geld voor langere tijd nodig of gaat het om meer geld? Overweeg dan een persoonlijke lening af te sluiten of kies voor een doorlopend krediet.

Hypotheek niet alleen voor je huis

Wist je dat je voor het lenen van een grote som geld ook een hypotheek kunt afsluiten? Je moet dan wel een eigen huis hebben dat als onderpand voor deze lening kan dienen. Bovendien mag je niet meer geld lenen dan je huis op dat moment waard is.