Reviews en klachten kom je vaak tegen. Ze kunnen je maken of breken en dit is zeker bij online marketing goed terug te vinden. Met online marketing moet je het immers van positieve reacties hebben om bekend te worden en te blijven. De mond-op-mond reclames in combinatie met recensies zorgen ervoor dat je gevonden wordt en nieuwe klanten kunt gaan trekken. Maar wat is nou echt de invloed van deze recensies voor jouw bedrijf en hoe kun je ervoor zorgen dat de meningen positief uitvallen?

Reviews en klachten geven een beeld over het bedrijf

Online marketing is de manier om digitaal producten en diensten aan te bieden en te promoten. De producten en diensten moeten op een goede manier neergezet worden, waardoor klanten er naartoe getrokken worden en ook tevreden zijn met het eindresultaat. Dit eindresultaat kan er namelijk voor zorgen dat er reviews worden geplaatst. Reviews en klachten gaan namelijk hand in hand met elkaar op het internet. Als je bijvoorbeeld op NederlandReview kijkt, zie je al gauw dat er zowel positieve als negatieve reacties te vinden zijn.

Op basis van meningen worden producten aangeschaft

Reviews en klachten kunnen vanaf dat moment een grote rol gaan spelen voor de toekomst van een bedrijf. Veel consumenten bekijken namelijk eerst de recensies voordat er producten of diensten aangeschaft worden. Op basis van de meningen van anderen wordt de uiteindelijke keuze gemaakt voor een bedrijf. Positieve reacties zorgen dus automatisch voor meer verkoop. Je moet er daarom ook voor zorgen dat de recensies die er over jouw bedrijf te vinden zijn, positief zijn. Je kunt bijvoorbeeld een tevreden klant benaderen om een review achter te laten, zodat je weer een hogere score kunt krijgen.

Een tevreden klant kan het bedrijf verder helpen

Zeker de helft van de Nederlanders bekijkt eerst de reviews en klachten voordat zij tot een aankoop overgaan. De online marketing van een bedrijf is zelfs nog belangrijker dan de aanbevelingen van deskundigen. Daarbij moet de positiviteit altijd overheersen. Als bedrijven klanten aansporen iets positiefs op te schrijven, dan kan dit dus grote gevolgen hebben. Tevens zijn mensen sneller geneigd om een recensie positief te laten klinken dan kritiek te uiten, doordat ook dit weer een stroom aan reacties op kan gaan leveren.

Klachten kunnen jouw verkoop verstoren

Als er voornamelijk klachten zijn, dan ziet de toekomst van het bedrijf er niet rooskleurig uit. Online marketing valt hiermee volledig in duigen. De kritiek die op jouw producten en diensten geleverd wordt, maakt het lastiger voor mensen om de stap te wagen. Mensen zijn immers snel geneigd om alleen een product aan te schaffen op basis van veel onderzoek en dan is het niet uitnodigend om de ontevredenheid van veel mensen te horen. De online marketing van het bedrijf wordt daarbij ook sneller bekeken op basis van de recensie zelf dan de sterren die eraan gegeven wordt, omdat hier meer informatie in te vinden is.

Een professionele omslag maken met de beoordelingen

Online marketing kun je in veel situaties wel beïnvloeden. Zoals gezegd kun je vragen om tevreden klanten een review te laten schrijven op een website. Daarnaast is het voornamelijk van belang dat je goede producten en diensten aanbiedt. Ga echter de reviews en klachten niet zomaar beantwoorden op andere websites. Dit kan ertoe leiden dat je als bedrijf aan geloofwaardigheid verliest. De klachten die bij het bedrijf binnenkomen moeten uiteraard wel altijd beantwoord worden, want ook dit kan bijdragen aan een goede online marketing en maakt een ontevreden klant toch tevreden met het eindresultaat. Een bedrijf zal daarom altijd de producten en diensten moeten blijven promoten en zichzelf moeten onderscheiden van de concurrent.