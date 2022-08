Heb je na jaren eindelijk de knoop doorgehakt om die overtollige kilo’s kwijt te raken? Maar merk je dat een terugval telkens op de loer ligt? Geen probleem! Iedereen maakt dit mee. Zeker op bijzondere dagen. Denk bijvoorbeeld aan je verjaardag. Dit is dé dag waarop je je normaal gesproken volstopt met zoetigheid, snacks en andere lekkernijen. Diëten op je verjaardag lijkt dan ook bijna onmogelijk. Maar geloof ons, ook dan is het mogelijk om verantwoorde keuzes te maken. In dit artikel zetten we een aantal tips op een rijtje.

Gebak tijdens je dieet?

Gebak tijdens je dieet? Dat klinkt enorm tegenstrijdig. De meesten geloven dat gebakjes bomvol calorieën en suikers zitten. Misschien. Maar dat geldt lang niet voor elk gebakje. Je kunt ook nu gewoon verantwoorde keuzes maken. Keuzes waar je je later niet schuldig over hoeft te voelen en die het toch mogelijk maken om lekker te genieten op je verjaardag. Wil je gebak bestellen en heb je geen idee wat verantwoorde keuzes zijn? Kies dan voor één van de volgende relatief caloriearme opties:

Slagroomsoesjes: een soesje is slechts 43 calorieën. Zorg er dan wel voor dat je het bij slechts één soesje of slechts twee soesjes houdt.



Maak zelf een cake of bestel een cake: als je het bij één plakje houdt, zal dit nooit veel meer dan honderd calorieën zijn. Je kunt het zelfs nog gezonder maken door voor een suikervrije cake te kiezen.



Tompoes: toegegeven, het is misschien niet de meest verantwoorde keuze. Toch is het met slechts 288 calorieën wel één van de gebakjes met de minste calorieën. Een slimme keuze wanneer je niet al te veel calorieën wilt eten, maar wel nog lekker wilt genieten.

Zet gezonde snacks op tafel

Wie zegt dat lekkernijen ook direct heel ongezond moeten zijn? Er zijn genoeg heerlijke recepten te vinden met nauwelijks calorieën. Denk bijvoorbeeld aan stukjes komkommer, gerookte zalm, enzovoorts. Laat de chips en cola achterwege en zet de tafel vol met gezonde en bovenal heerlijke snacks. Dat levert gegarandeerd vrolijke gezichten op en jij hoeft je ook niet in te houden tijdens je eigen verjaardag. Wel zo prettig!

Blijf realistisch

Bang om je op je verjaardag te veel te laten gaan? Dan is het belangrijk om eerst even heel goed de feiten te bestuderen. Want wat nou als je je dieet even laat zijn voor wat het is tijdens je verjaardag? Als je wel een taart naar keuze neemt, een bakje chips meester maakt en in de avond even wat uit de frituur eet? Hoeveel calorieën zal je dan maximaal binnen gehad hebben? Misschien niet meer dan 3.000 calorieën. Om één kilo aan te komen, moet je 7.700 calorieën bovenop je dagelijkse energiebehoefte eten. Dat gaat dus om bijna 10.000 calorieën. Het is vrij onwaarschijnlijk dat je dit op je verjaardag zal verorberen. Meestal kom je dan ook na een dag ‘veel’ eten niet meer dan tweehonderd á driehonderd gram aan. Dit is er na enkele dagen goed je dieet volgen alweer vanaf. Blijf dus realistisch en geniet.