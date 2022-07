Karin ter Kuile, wie is dat?

Waarschijnlijk ken je wel Ivo Niehe, maar wist je dat Karin ter Kuile de vrouw is van deze presentator? En hier kan je alles lezen over Karin ter Kuile.

Karin ter Kuile is de vrouw van Ivo Niehe. Ivo Niehe is een bekende Nederlandse televisiepresentator, – producent en -programmamaker. En Niehe is getrouwd met Karin ter Kuile en zij hebben samen 3 kinderen, Gijs, Tim en Anne.

Karin ter Kuile

De droom van Karin ter Kuile was arts worden, maar zij werd uitgeloot voor de studie. Toen heeft zij besloten om rechten te gaan studeren. Zij heeft daar geleerd om analytisch te leren denken werd op deze studie ook uitgedaagd om dingen op de bodem uit te zoeken. En dit gebruikt zij nu ook in haar werk. Zij is namelijk de eigenaar van de Kieswijsanalyse. Karin ter Kuile werkt al jaren met veel plezier met jongeren en het volgen van verschillende opleidingen gericht op deze doelgroep heeft haar enorm geholpen en energie gegeven. Zij raadt dan ook iedereen aan om iets te doen waar je hart het liefste ligt.

Wat is de Kieswijsanalyse en hoe is het opgericht?

Kieswijs is opgericht in 2005 door Els Evers en Mariëlle Weidema, destijds waren beide dames werkzaam bij een psychologische adviesbureau. Daar groeide het idee om de assessments die zij voor volwassenen deden, te ontwikkelen voor jongeren die een studiekeuze moeten maken.

In 2008 won Kieswijs een ondernemersprijs voor een veelbelovend concept dat jongeren ondersteunt in hun studiekeuze. Hiermee ontwikkelde Els samen met haar nieuwe compagnon Karin ter Kuile en testpsycholoog Wouter Schoonman de Kieswijsanalyse. Door toendertijd de snelle veranderingen in het studieaanbod en de invoering van het BSA en ook nog eens de afschaffing van de studiefinanciering werd de druk op de juiste studiekeuze enorm verhoogd. De vraag nam toen enorm toe en daardoor breidde Kieswijs het team uit en opende ze verschillende vestigingen in het land. Kieswijs heeft bevestigingen in Haarlem, Rotterdam, Vught, Amsterdam en Den Haag. En in 2019 zijn ook Zutphen en Groningen toegevoegd aan dit rijtje. Vandaag de dag helpt Kieswijs ook bij een masterkeuze en een loopbaankeuze.

En Kieswijs heeft zich ontwikkeld tot een inspirerend team met psychologen, pedagogen, sociologen, juristen, communicatieadviseurs en bedrijfskundigen. Het Kieswijsteam heeft de missie om de jongeren in hun kracht te zetten.

Financieel onafhankelijk

En blijkbaar heeft Karin ter Kuile niet de geld van haar man Ivo Niehe nodig, want dat blijkt ook uit de koop van een miljoenenpand in Amsterdam. Karin ter Kuile heeft namelijk recent een miljoenenpand gekocht in Amsterdam Oost-Zuid. Karin betaalde voor dit pand een bedrag van 1.850.000 euro en zij had daar geen hypotheek voor nodig.

Het pand betreft een dubbel benedenhuis met een woonoppervlakte van 229 vierkante meter en in totaal beschikt het pand over 6 kamers, waaronder vier slaap- en twee badkamers. Dit alles is verdeeld over twee woonlagen: een souterrain en een 1ste etage. De luxe woonkeuken aan de achterzijde van het pand is voorzien van diverse inbouwapparatuur en ook nog eens een kookeiland. Ook is er vanuit de keuken toegang tot de, op het westen gelegen tuin. Het souterrain dient op dit moment als werkruimte. Of haar man Ivo Niehe hier ook komt wonen, is niet bekend. De man van Karin ter Kuile heeft namelijk zelf ook een groot pand in de hoofdstad, dat pand is tevens ook zijn kantoor.

De man van Karin ter Kuile

Ivo Niehe is dus een een Nederlandse televisiepresentator, -producent en -programmamaker. Niehe heeft na zijn middelbare school besloten om Frans te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En in 1973 haalde hij zijn doctoraal Franse taal- en letterkunde. En in januari 1967 nam hij een single op, Mountain of love, met zijn band Ivo and the Furies. En in Berlijn nam Niehe ook nog twee nummers op voor een single. Naar aanleiding hiervan werd Niehe uitgenodigd voor een interview in het radioprogramma Tussen 12 en 2. En na deze uitzending werd Niehe opgebeld door een talentscout, die bemiddelaar is voor diskjockeys. Niehe had namelijk goede verbale kwaliteiten en dat moest gebruikt worden. Niehe was toen pas net klaar met zijn studie en ging dus ook akkoord met de screentest in de studio. Uiteindelijk kon Ivo Niehe aan de slag bij de TROS en daar was die eerst te zien als omroeper. In 1978 werd hij hoofd amusement bij de TROS. Hij ontdekte daar Ron Brandsteder en presenteerde Ivo Niehe ook nog eens spelprogramma’s, zoals Matchpoint en Dubbelspel.

Uiteindelijk jaren later heeft Ivo Niehe ook nog de overstap gemaakt naar het theater en tourde hij met zijn theatergezelschap Ivo & Friends door Nederland en België.