Jamecia baker ken je misschien wel van de serie Ex on the Beach. Zij deed in 2018 mee aan Ex on the Beach Double Dutch. Zij was toen 27 jaar oud en zij komt uit de plaats Gent in België. Zij heeft samen met haar zus een schoonheidssalon in Gent waar zij dus ook werkt als een schoonheidsspecialist. Zelf vindt ze het ook erg leuk om naar een schoonheidsspecialist te gaan. Bovendien laat ze haar nagels regelmatig doen door haar zus en draagt ze altijd nepwimpers. Verder heeft ze ook nog haar lippen laten opspuiten met wat fillers en is ze een borstvergroting ondergaan. In deze tekst gaan wij jou vertellen wie Jamecia baker nou is en wat zij allemaal uitspookt in haar leven.

Jamecia baker aan de plastische chirurgie

Er was al bekend dat Jamecia baker aan in ieder geval haar lippen en borsten heeft laten sleutelen, maar nu blijkt dat zij nog wat andere dingen heeft laten doen. Sommige mensen herkennen haar niet eens meer, omdat ze zo erg is veranderd ten opzichte van toen zij meedeed aan Ex on the Beach. Zelf schaamt Jamecia baker zich er niet voor en is zij erg open over de dingen die zij heeft laten doen. Zo heeft zij waarschijnlijk een correctie aan haar neus laten doen. En bij de eerste foto op haar Instagram waarop haar nieuwe neus te zien was, had ze ook de kliniek getagd waar Jamecia baker het heeft laten doen. Zij vertelt dus eerlijk over de dingen die zij heeft laten veranderen en dat waarderen veel mensen. Er zijn namelijk ook veel bekende mensen die er erg geheimzinnig over doen en gaan liegen over de dingen die zij hebben laten veranderen aan hun lichaam.

Jamecia baker open over haar ziekte

In 2018 vertelde Jamecia baker dat zij ongeneeslijk ziek is. Zij lijdt namelijk aan de vreselijke ziekte MS. Dat is dan ook precies de reden waarom Jamecia het zo verschrikkelijk belangrijk vindt om te genieten van haar leven. Zij zegt daarbij ook dat zij niet weet hoe lang zij nog zo door kan leven. Het kan twintig jaar duren voordat zij in een rolstoel belandt door haar ziekte, maar dat kan ook al gebeuren over een jaar of twee. Jamecia baker vindt het daardoor extra belangrijk dat zij alles uit haar leven haalt, zodat zij er het beste van kan maken. Zij merkt nu al dat haar lichaam het zwaar heeft met de ziekte. Jamecia baker is blind aan haar linkeroog en zij heeft vaak last van haar linkerbeen. Deze lijkt af en toe wel verlamd te zijn. Gelukkig kan zij er voorlopig nog goed mee lopen, maar alleen als zij zich dan goed concentreert.

Jamecia baker wilt geen kinderen nemen

Doordat Jamecia baker ongeneeslijk ziek is, wil zij ook geen kinderen nemen. Als zij een man ontmoet die een kinderwens heeft, dan zal zij geen relatie met hem nemen. Zelf zegt ze erg veel van kinderen te houden, maar zij vindt het egoïstisch om ze zelf te nemen. Jamecia baker heeft natuurlijk geen idee wanneer haar ziekte haar de controle over haar lichaam afneemt. Misschien zijn de kinderen dan nog erg jong en kan zij niet meer goed voor hen zorgen. Dat zou zij verschrikkelijk vinden, omdat haar vriend en kinderen dan voor haar zouden moeten gaan zorgen. Zij vertelt dan ook al erg snel aan de persoon die zij date dat zij de ziekte heeft, zodat zij haar eigen en zijn tijd niet verspilt. Niet iedereen heeft het er namelijk even makkelijk mee dat zij die ziekte heeft. Sommige mannen hebben Jamecia baker zelfs verlaten om die reden.

Jamecia bakers verdere leven

Op dit moment gaat het dus nog redelijk goed met Jamecia baker en ze laat haar ziekte niet haar leven overnemen en beheersen. Op dit moment probeert zij alles uit haar leven te halen en vooral ook erg te genieten. Sinds dat zij heeft meegedaan aan Ex on the Beach Double Dutch is zij verder gegaan met een leven in de spotlights. Zij maakt veel foto’s voor op haar Instagram. Deze foto’s zijn over het algemeen genomen in haar lingerie of in zwemkleding. Dit is ook niet zo gek, want Jamecia baker is nou eenmaal een lingerie en swimwear model. Inmiddels heeft zij al meer dan honderdduizend volgers op haar Instagram account. Zij verdient haar geld dus door influencer te zijn en door haar modellenwerk. Voorlopig lijkt het nog goed met haar te gaan en kan zij nog alles doen wat zij wilt.