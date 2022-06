Tegenwoordig zijn er steeds mensen die hun geld investeren. Sparen levert namelijk anno 2022 nauwelijks nog iets op. Het is dan ook slimmer om je vermogen op andere manieren te laten groeien. Dit kan al simpelweg door te gokken in verschillende online gokkasten. Zo kan je binnen een paar seconden met een kleine inleg enorm veel geld verdienen. Dit is echter alleen maar weggelegd voor een paar echte geluksvogels en de kans dat je geld kwijtraakt is vrij groot. Het is dan ook verstandiger om te investeren in aandelen. Dit is ook een risico, maar je hebt het toch iets meer zelf in de hand.

Trends in aandelen

Als je wil investeren in aandelen in het handig om op de hoogte te zijn van de laatste trends. Zo weet je namelijk welke aandeel verstandig is om in te investeren, zodat de kans op rendement zo groot mogelijk is. Een trend laat zien dat een aandeel langere tijd in dezelfde richting beweegt, bijvoorbeeld steeds meer waard wordt. Het meeste rendement haal je als je koopt als wanneer het aandeel laag zit en verkoopt op te piek. Trends kunnen je helpen te zien wanneer dit is, maar het blijft toch een beetje gokken. Je weet het namelijk nooit zeker.

Hoe wordt een trend bepaald?

Om een trend te kunnen bepalen is een zogeheten trendanalyse nodig. Om dit te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten en methodes. Het makkelijkste is om gewoon de te kijken naar de grafiek waarin de stijgingen en dalingen zichtbaar zijn. Zo zie je het makkelijkst meteen of er over het algemeen een stijgende lijn in zit. Trendanalyses kunnen helpen bij het nemen van handelsbeslissingen. Je moet dan echter wel vroegtijdig een trend kunnen herkennen en ook kunnen zien of er veranderingen aankomen. Op die manier kun je op het juiste moment inkopen en verkopen.

Wat zijn de huidige trends?

Hoewel de aandelenmarkt niet te voorspellen is, kunnen we wel iets zeggen over veelbelovende aandelen in 2022. Wil je beginnen met investeren dan is het slim om een aandelen te kopen van ING, ASML, Shell of Unilever. Het beste kun je echter zelf even op onderzoek uit gaan. Het kan ook lonen om een met een expert te praten en je te laten adviseren. Zo weet je zeker dat je zo min mogelijk risico loopt en dat je investering uiteindelijk iets oplevert.