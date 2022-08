Je zult nu wellicht enigszins verafschuwt naar je scherm kijken. Maar nee hoor, ze zijn helemaal terug van nooit weggeweest. De sandalen, je kunt ze met alles combineren onder iedere outfit. De perfecte laid-back zomer schoenen van 2022. Met name de Birkenstock. Heel Amsterdam loopt op de Boston sandalen, het bekendste model naast de Arizona’s, ze zijn te herkennen aan hun minimalistische uiterlijk en vaak worden ze gedragen door zowel jongeren als ouderen. Ook op social media zijn ze in overvloed te herkennen, veel bekende influencers dragen ze alsof ze er in wonen en worden zelfs op fashion week gespot.

Ook voor het najaar

Ze ogen misschien ietwat lomp, maar zitten als gegoten zodra je ze hebt ingelopen. Dan wil je niks anders meer. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat homewear een belangrijk begrip is geworden in onze garderobe, en daar horen natuurlijk een paar Birkenstocks bij. Naast dat je ze in de zomer kunt dragen zijn ze ook prima te combineren met een paar sokken in het najaar. Toch is dit een goed voorbeeld van een overgewaaide trend van een ander continent. In landen zoals Amerika is het vrijwel doodgewoon om in sportkleding of in pyjama’s over straat te lopen, hoewel het in veel landen in Europa als raar wordt gezien wanneer je in je joggingbroek naar school of naar de supermarkt gaat wordt het langzaam steeds normaler. Wellicht is het ook gewenning, hoe vaker je iets ziet des te normaler het wordt en het niet eens meer opvalt.

Neem de stijl van je opa over

Niet alleen zijn de sandalen met witte sokken een erg gewild item, van de winter was dit de gebreide spencer. Wat nu bijna uitgespuugd wordt door de meeste mensen was toen helemaal hip, dit soort trends komen en gaan. Of denk bijvoorbeeld aan corduroy, overalls of jasjes. Dit zijn erg specifieke items die meteen een bepaalde stijl aantonen. Je opa zal vast nog meer in de kast hebben hangen zoals oude colbert jasjes of chino broeken maar deze kledingstukken zijn vaak wat simpeler en makkelijker om te combineren met andere kledingstijlen. Zal de Birkenstock langer rond blijven hangen of zal die net als de gebreide spencer weer snel verdwijnen? Ook dit hangt af van hoe marketing wordt ingezet, wanneer veel bekende mensen met een groot publiek het blijft dragen, des te langer ze gewild blijven.

Kies je items zorgvuldig

Wanneer je erg trendgevoelig bent, ben je snel geneigd om vaak geld uit te geven aan nieuwe dingen. Wacht daarom eerst even af en maak daarna de keuze of je het wel echt wilt, want geloof het of niet. Erg goed voor je portemonnee en het milieu is het niet om telkens nieuwe dingen te kopen. Wanneer je maar nieuwe kleding blijft kopen moet er meer geproduceerd worden wat meer CO2-uitstoot en dan hebben we het nog niet eens over het vervoer van het item. Probeer eerst te kijken wat er al in je kast hangt, kijk eens of je iets tweedehands kunt scoren of van iemand anders kunt lenen. Wellicht kom je tot hele nieuwe ontdekkingen.