Anno 2020 is het gebruik van een printer natuurlijk heel gewoon. Toch best wel vreemd. Alles is gedigitaliseerd, maar we maken nog wel gebruik van een printer. Waarom dan? Waarom geeft een grote groep Nederlanders toch nog de voorkeur aan papierwerk?

Dit heeft verschillende redenen. Feit blijft dat het aantal geprinte documenten in Nederland zeker niet aan het afnemen is. Sterker nog. Er is een toename te bespeuren. Daarnaast worden er iedere dag tientallen printers wereldwijd verkocht. Printen is onveranderd populair. Benieuwd hoe dit komt? Wij hebben de belangrijkste redenen op een rijtje gezet.

Papierwerk? Altijd bij de hand!

Reis je veel voor het werk? Dan zal je wellicht ook regelmatig nog een laatste hand aan enkele opdrachten of mailtjes leggen tijdens het reizen. Hoewel je dit normaal op een smartphone of laptop doet, komt het natuurlijk ook voor dat de batterijen van deze apparaten een keer leeg zijn. En wat dan? Digitale documenten zijn enkel op te vragen als je over een goed apparaat beschikt. Bij storingen, een lege batterij of een grote computercrash zijn al je documenten verdwenen. Zonde! Met afgedrukte documenten weet je altijd zeker dat je onderweg nog iets kunt doen. Bijvoorbeeld het maken van aantekeningen. Dit is stiekem ook nog eens een stuk prettiger met pen en papier.

Ontwikkelingen in de papier- en drukwereld

We printen ook omdat het gewenning is. We zijn gewend dat bepaalde documenten afgedrukt worden. Dit haal je niet zomaar uit ons systeem. Daarnaast zijn er ook nog eens veel ontwikkelingen gaande in de papier- en drukwereld. Waar er eerst een stigma van ‘minder milieuvriendelijk’ op printen hing, is dit vandaag de dag bijna verdwenen. De papier- en drukwereld komt met steeds meer creatieve en eco-vriendelijke oplossingen.

Beter leesbaar

Waar e-readers speciaal zijn gemaakt om boeken op te lezen, is dit bij computers, smartphones en tablets natuurlijk niet het geval. Daarom kan het op deze apparaten een stuk minder prettig zijn wanneer je in eens een hele grote lap tekst moet lezen. De meeste mensen geven daarom ook de voorkeur aan een geprinte versie. Zelf het lettertype bepalen en printen maar. Met een kop koffie genesteld op de bank leest zo’n geprint documentje veel beter weg.

Steeds voordeliger

Hoewel steeds meer mensen de voorkeur geven aan printjes, kan dit ook voor een redelijke kostenpost zorgen. Een printer kopen is natuurlijk slechts een eenmalige uitgave. Printpapier en dan met name cartridges kunnen de kosten echter flink omhoog drijven. Gelukkig zijn er anno 2020 verschillende manieren om op die kosten te besparen.

Een printabonnement afsluiten is een goede manier om snel te besparen op de kosten voor cartridges. Bij een printabonnement betaal je enkel een x bedrag aan abonnementskosten. Hierbij zitten de kosten voor cartridges inbegrepen. De leverancier van de cartridges maakt hierbij gebruik van de gemiddelde kosten die gemaakt worden. Wanneer jij relatief veel print, dan zal je al snel stukken goedkoper uit zijn met een abonnement dan als je zelf cartridges aanschaft. Bovendien is het ook nog eens erg gemakkelijk om iedere keer automatisch cartridges toegestuurd te krijgen. Win-win!