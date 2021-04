De afgelopen jaren is het weer populair geworden om zelf een papieren agenda bij te houden. De trend, ook wel bullet jounal genoemd, gaat over het zelf bijhouden van een notebook bij te houden met to-do lijstjes, agenda, notities, verjaardagen, ect. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je koopt bij een agenda webshop een agenda of notitieboek en je bent klaar om te beginnen. Daarnaast is het ook een leuke en overzichtelijke manier om je afspraken en taken te noteren. Al je notities zijn in een boek te vinden. Ook kun je leuk je creativiteit kwijt door de lijstjes en agenda leuk in maken zoals jij het wil. Zo kun je bijvoorbeeld elke maand of elk seizoen zijn eigen thema geven. Denk bijvoorbeeld aan veel oranje, rode en gele kleuren en tekeningen van vallende blaadjes tijdens herfst maanden, terwijl je tijdens de zomer maanden waarschijnlijk meer groen en blauw kleuren gebruikt vanwege de blauwe lucht en de bomen die vol groene blaadjes staan.

Notitieboek of schetsboek

Waarom een notitieboek kopen? Het leukste aan een bullet journal bijhouden is natuurlijk dat je alles zelf helemaal moet maken. Van een agenda voor de week tot een te doen lijst met dingen die je nog in het huis moet doen. Alles ontwerp je zelf met je eigen pen. Je start met een lege pagina en laat je creativiteit de rest doen. Hiervoor heb je een leeg notitieboek of schetsboek nodig en geen gedrukte agenda. Een goede keuze zouden bijvoorbeeld de schetsboeken van Moleskine zijn. Je kunt de gekste lijstjes maken en de leukste versieringen toevoegen. Zo wordt jouw notitieboek een genot om in te kijken. Of je kunt juist jouw agenda heel overzichtelijk houden. De extra afleidingen weglaten en je focussen op de beste organisatie van je afspraken. De keuze is aan jou.

Vrije tijd

Het kan wat tijd kosten om zelf een agenda te maken in een notitieboek. Het is dan ook eigenlijk iets wat je deels in vrije tijd doet. Je kunt bijvoorbeeld aan het begin van elke week of elke maand even de tijd nemen om alles voor die periode in te richten. Je kunt later altijd nog dingen toevoegen.

Kalligrafie

Wat is nou een goede manier om jouw notitieboek dat kleine beetje extra te geven? Het is ie ook vaak wordt in bullet journals is kalligrafie. Met kalligrafie kun je heel goed jouw notitieboek nog mooier maken. Het is een echte kunst en het heeft misschien wat oefening nodig, maar kan zeker de moeite waard zijn. De letterkunst is leuk om te maken, maar zeker ook mooi om naar te kijken. Een andere manier om je notitieboek wat leuker te maken is om tekeningen toe te voegen. Ook dit maakt het leuker om door jouw notitieboek heen te bladeren.