Goed slapen is belangrijk. Het zorgt ervoor dat ons lichaam tot rust komt en we in de ochtend weer fris ontwaken om aan de nieuwe dag te kunnen beginnen. Steeds meer mensen hebben in deze tijden slaapproblemen. Dat kan komen door stress, overbelasting, pijn en nog diverse andere oorzaken. We geven tips wat je kunt doen om slaapproblemen te voorkomen of te verminderen.

De nodige beweging overdag

Sporten en bewegen is een must voor iedereen. Vooral overdag of vroeg in de avond sporten zorgt ervoor dat niet alleen je geest moe is maar ook het lichaam. Natuurlijk hoef je daarvoor geen topsport te bedrijven. Probeer gewoon elke dag minimaal een half uur in de buitenlucht te bewegen. Een ontspannende fietstocht of een heerlijke wandeling doen wonderen om uw lichaam te helpen ontspannen.

Ontspannen avond

Tablets, computers en telefoons zorgen ervoor dat we vaak tot net voor we naar bed gaan op het scherm zitten te turen. Stop daarmee. Probeer een uur voor het slapen te gaan je ogen en brein rust te geven. Op deze manier zul je beter kunnen ontspannen en sneller in slaap vallen.

Bedtijd

Probeer een vast slaapritme aan te nemen. Ga rond een vaste tijd naar bed en sta ook op een vaste tijd weer op. Probeer dutjes overdag te voorkomen. Ga in plaats daarvan iets ontspannends doen zoals bijvoorbeeld een boek lezen of tuinieren. Wanneer je overdag dutjes doet zul je ‘s avonds meer problemen hebben om in slaap te komen. We hebben gemiddeld 8 uur slaap nodig om goed te kunnen functioneren.

Praat over problemen

Loop je rond met problemen die maar door je hoofd blijven malen? Praat er dan over met iemand. Dit kan zorgen voor extra rust in je hoofd. In sommige gevallen kunnen extra maatregelen nodig zijn om je een goede nachtrust te geven. Blijf in elk geval niet rondlopen met je problemen. Dat zorgt alleen maar voor onrust. Vaak is hulp dichterbij dan je misschien denkt.

Slaapmiddelen

Kom je door alle tips nog steeds niet toe aan een goede nachtrust? Dan kun je met je huisarts praten of slaapmiddelen een (tijdelijke) oplossing kunnen bieden. Vind je slaapmiddelen te drastisch dan is andere optie het gebruik van CBD olie. Dit 100% natuurlijke voedingssupplement kan je helpen je geest tot rust te brengen zonder gewenningsverschijnselen. Beste CBD olie vindt je gewoon in de winkel of online.

In het kort