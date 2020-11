Het zou toch geweldig zijn als je geen make-up nodig zou hebben om er fantastisch uit te zien? De meeste vrouwen dromen er van. Toch zijn er ook genoeg vrouwen die zonder make-up de deur niet uit willen. Zich naakt voelen zonder een laagje make-up. Een zogenaamd ‘blotenbillengezicht’. Niet minder mooi, maar wel minder opvallend. Hoewel de meningen over het dragen van make-up sterk uiteen lopen, geeft bijna iedere vrouw wel toe dagelijks enige vorm van make-up te gebruiken.

Door passende make-up te kiezen, zorg je er voor dat je je look er minder gemaakt uitziet. Het ziet er juist heel natuurlijk uit. Door de juiste make-up te dragen, highlight je de mooiste features van je gezicht, laat je je gezicht en ogen nog meer stralen en voel je je zelfverzekerd bij ieder complimentje. Maar welke look past toch bij jou? Voor welke make-up kies je? En kies je voor een kwalitatief merk als elf of ga je voor een huismerk? Wij helpen je graag op weg!

Volledige look of naturel?

Dit is steevast de belangrijkste vraag op de lippen van veel vrouwen. Kies je voor een volledige look, waarbij je meer dan een uur van tevoren op moet staan? Of hou je het lekker naturel met een mascara en eventueel een eyeliner?



Deze vraag is uiteraard niet voor jou te beantwoorden. Het hangt er volledig vanaf waar jij je prettig bij voelt. Over het algemeen adviseren wij om je make-up aan te passen op de dag. Ga je even snel naar de supermarkt en blijf je verder thuis? Dan hoef je natuurlijk niet volledig in de make-up. Ook naar het werk staat een naturel look vaak veel beter. Als je echter dol bent op het aanbrengen van make-up, dan kan je er voor kiezen om dit enkel op speciale gelegenheden te doen. Kies voor een volledige look naar feestjes, dates, enzovoorts. Zo blijft deze look ook speciaal.

Kies je voor een kwalitatief merk of een huismerk?

De vraag naar make-up stijgt met de dag. Daardoor is het ook niet gek dat het aanbod zo ontzettend groot is. Daarbij zijn ook de prijzen zeer uiteenlopend. Maar waar kies je dan nog voor? Kies je voor kwalitatieve make-up tegen een wat hogere prijs of ga je voor een huismerk en hou je de hand op de knip?

Allereerst is het belangrijk om te beseffen waar dit prijsverschil vandaan komt. Van een zeer goedkoop product kan je over het algemeen geen beste kwaliteit verwachten. Vaak is de substantie van deze make-up ook minder prettig en blijft hij veel minder lang zitten dan bij een kwalitatief merk. Daarnaast moet je je afvragen hoe deze make-up geproduceerd en getest wordt. Is het bijvoorbeeld diervriendelijk? Worden de mensen in de fabrieken goed behandeld? Kies je voor een kwalitatief merk, dan weet je zeker dat de productie veilig wordt uitgevoerd én dat je de hoogte kwaliteit van de make-up kunt verwachten.

Meld je aan voor een workshop

Ben je dol op make-up, maar ben je niet heel goed in het verzinnen van een goede look? Of vind je het lastig om bepaalde vormen van make-up op de juiste manier aan te brengen? Onderzoek dan eens de verschillende make-up workshops die in Nederland worden gehouden. Hier leer je binnen enkele uren de kneepjes van het vak, waardoor het resultaat straks nóg mooier zal zijn. Weg met dat blotebillengezicht en zeg maar ‘Yes!’ tegen de perfecte look!