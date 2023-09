Als je in Nederland 18 jaar bent, moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je bent dan namelijk niet meer verzekerd via je ouders. Als je voor het eerst een basisverzekering afsluiten moet, dan kan het zijn dat je niet goed weet waar je op moet letten; wat is het eigen risico? Heb je een aanvullende verzekering nodig? Omdat een goede zorgverzekering belangrijk is, laten wij je in dit artikel zien waar je op moet letten als je een polis gaat afsluiten. Weet je namelijk waar je op moet letten, dan is het helemaal niet moeilijk om een goede en betaalbare zorgverzekering samen te stellen.

De basisverzekering

Een zorgverzekering is verplicht, dat wil zeggen dat iedereen in Nederland verzekerd moet zijn. Je moet daarom altijd een basisverzekering hebben. Met deze verzekering worden de kosten van je huisarts betaald en ook de kosten die gemaakt worden wanneer jij naar het ziekenhuis moet. Iedere verzekering heeft een eigen risico. Dit is het bedrag dat jij moet betalen wanneer je gebruik gaat maken van bepaalde vormen van zorg. Ga je bijvoorbeeld naar de huisarts, dan wordt diens salaris door je verzekering betaald, maar de medicijnen die je voorgeschreven krijgt, moet je zelf betalen. Is je eigen risico op, dan neemt je verzekering de kosten van je over. Zo hou je de kosten in de hand. Heb jij een financiële buffer achter de hand? Dan kun je besluiten om je eigen risico te verhogen. Dit kan een besparing opleveren, maar doe dit alleen wanneer je het geld ook daadwerkelijk hebt.

Aanvullende pakketten

Naast de basisverzekering is er ook een aanvullende verzekering. Met deze aanvullende opties kun je jouw verzekering helemaal afstemmen op jouw wensen. Doe dat ook vooral want dit kan je veel geld besparen. Kies bijvoorbeeld voor een tandartsverzekering. Heb je vaak iets bij de tandarts, dan draai jij niet zelf op voor de kosten, maar worden deze door jouw verzekering gedekt. Hierdoor hoef jij niet te bezuinigen op je zorg en dat is belangrijk. Je gezondheid is namelijk onbetaalbaar dus zorg dat je goed verzekerd bent zodat je zorg kunt krijgen wanneer jij dat nodig hebt. Er zijn vele pakketten waar je uit kunt kiezen. Wil jij graag gebruikmaken van alternatieve zorg? Dan kun je ook hier een speciaal pakket voor vinden. Ben jij van plan om mentale zorg te nemen? Sluit hier een pakket voor af en je weet zeker dat de kosten grotendeels vergoed zullen worden.

Vraag zorgtoeslag aan

Misschien denk je: hoe ga ik die zorgverzekering ooit betalen? Het gaat toch al snel over een bedrag van meer dan duizend euro per jaar. Heb jij weinig of een laag inkomen, dan kun je altijd zorgtoeslag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die je moet maken om verzekerd te zijn. Je kunt deze toeslag aanvragen via jouw account bij de Nederlandse Overheid. Je kunt zelfs met terugwerkende kracht toeslag aanvragen. Let wel, verandert je inkomen, geef dit dan door zodat je niet onterecht toeslag krijgt die je later moet terugbetalen.