Ze lijken erg op elkaar, maar toch zit er verschil in en zijn het echt twee andere dingen. Shutters en houten jaloezieën zijn beide van hout gemaakt, maar wat zijn nu de echte verschillen? Hier vertellen wij je de grootste verschillen.

De maten

Een houten jaloezie wordt vaak geleverd in een vaste maat. Maar hier is wel veel mogelijk wat betreft die maten. Hierdoor kan je ze gebruiken voor zowel grote als kleine ramen. Shutters zijn ook te krijgen in meerdere maten, maar kunnen ook voor bijvoorbeeld deuren geplaatst worden. De vorm maakt bij shutters dus niet echt uit. Daarnaast kunnen beide soorten natuurlijk op maat gemaakt worden. Dus je kan vrijwel kiezen uit elke kleur en het soort hout.

Houtsoorten shutters

De meest gebruikte houtsoorten bij shutters zijn teak, lindehout, eiken en western red cedar hout. De ene houtsoort is bijvoorbeeld lichter dan de ander en de ander is wat stoerder qua look. Heb je nu een groot stuk waar je shutters voor wil hangen, kan je beter gaan voor wat lichter materiaal. Daarnaast zijn er ook nog shutters die gemaakt worden van aluminium en kunststof.

Houtsoorten jaloezieën

Over het algemeen wordt een houten jaloezie gemaakt van Basswood, Abachi of Bamboe. Basswood (ook wel lindehout) is vaak egaal en glad afgewerkt. Abachi is wat steviger materiaal en er kunnen hiermee bredere maten worden gemaakt. Bamboe is eigenlijk de soort die je steeds vaker voor de ramen terugvindt. Het is een lichte houtsoort en is erg dun. Hierdoor krijgt het een erg natuurlijke look.

De prijs

Dit is misschien wel het grootste verschil tussen de twee. Shutters zijn vaak wat duurder dan houten jaloezieën. Meestal kan je voor de shutters rekenen op een prijs die drie keer zoveel is dan de prijs voor houten jaloezieën.

Woonstijlen

Houten jaloezieën worden misschien iets vaker gekocht dan shutters, omdat ze passen in iedere woning. Neem eens een kijkje op de website van Raamdecoratie.com voor het aanbod. Houten jaloezieën bestaan uit natuurlijke producten dus het straalt veel rust uit in iedere woning. Voor een industriële look kan je bijvoorbeeld gaan voor een zwarte kleur terwijl je in een landelijke woning beter kan kiezen voor de kleur wit.

Gebruiksgemak

Het bewegen, openklappen en dichtklappen van shutters en houten jaloezieën werkt ook anders. Shutters kan je bijvoorbeeld openklappen naar de zijkant en houten jaloezieën trek je omhoog. Dit is een persoonlijke voorkeur die je moet hebben.