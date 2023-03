Als je weet hoe duur het is om een nieuwe keuken te kopen, dan ga je ongetwijfeld naar alternatieven kijken. Eén van die alternatieven is om je keuken te wrappen. Misschien zegt je deze term helemaal niets. Lees dan vooral verder want het is een hele interessante manier om je oude keuken in een nieuw jasje te steken.

Keuken wrappen, wat is dat?

Veel mensen hebben nog nooit van de term ‘keuken wrappen’ gehoord. Ze hebben geen idee wat het is. Daarom gaan we eerst even in het kort uitleggen wat het precies is. Keuken wrappen betekent eigenlijk dat je je huidige keuken met behulp van plakfolie weer als nieuw maakt. Men gebruikt voor het wrappen echter geen standaard plakfolie van de bouwmarkt, maar echt wrapfolie. Wrapfolie lijkt in heel veel opzichten eigenlijk op plakfolie. Maar er zit toch een groot verschil in. Wrapfolie kun je namelijk verhitten. Door de verhitting krimpt het folie als het ware om het artikel. (het wrapt zich dus als het ware). Met wrapfolie kun je dus bijvoorbeeld ook heel mooi hoekjes van je keuken beplakken en zelfs rondingen kun je zonder vouwen en luchtbellen wrappen.

Kunnen mensen zelf hun keuken wrappen?

Ja, dat is zeker mogelijk. Echter adviseren we je wel om altijd eerst even wat video’s of filmpjes over folie wrappen op Youtube te bekijken. Zo leer je een beetje hoe de technische snufjes werken en op die manier zou je ook heel goed zelf je keukenkastjes, je koelkast, je aanrechtblad en alle frontjes kunnen wrappen.

Hoe zelf keuken wrappen?

Wij zullen de stappen hier even kort beschrijven. Je begint dus met het uitkiezen van een wrapfolie of een plakfolie met wrap eigenschappen. Vervolgens ga je al je kastjes opmeten en weet je hoeveel folie je ongeveer nodig hebt. Dit ga je bestellen. Als je wrapfolie is bezorgd kun je verder aan de slag. Je gaat nu je keukenkastjes goed afwassen. Zorg dat er geen vet meer op zit en geen oneffenheidjes. Je snijdt vervolgens je folie iets ruimer dan dat je nodig denkt te hebben. Nu ga je opnieuw je kastje nat maken. Dit kun je doen met bijvoorbeeld een plantenspuit. Maak het goed nat. Vervolgens haal je het schutvel van de achterkant van het wrapfolie en plak je het folie op het kastje. Met een vilt rakeltje wrijf je het folie netjes glad. Het water strijk je naar de zijkanten en dep je met een droge doek weg. Randjes kun je omvouwen en even verhitten zodat het folie goed plakt. Dit doe je met al je keuken meubels. Eenmaal klaar zal je keuken er weer als nieuw uit zien. En dat alles voor maar één, twee, maximaal 300 euro! Dat is nog eens een goede keus voor mensen die een nieuwe keuken willen! Lees nog veel meer over keuken wrappen op Plakfoliewebshop. Bekijk vóór en na foto’s van keukens en kijk of er een interessant interieurfolie geschikt is voor jouw keuken!