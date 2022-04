Iedereen die nadenkt over zijn eigen recreatieruimte gebruikt al zijn fantasie om het te creëren. De bouw van maatwerk houten huizen is verre van frequente activiteit in ons leven, dus als we het doen, doen we er alles aan om het vakantiehuis zo dicht mogelijk bij de zomerhuizen waar we altijd van hebben gedroomd.

Gezien de populariteit van moderne houten huizen maatwerken op de markt, hebben we in dit artikel besloten om de ervaring van onze specialisten en de belangrijkste tips voor het creëren van een moderne vakantiehuis. U zult versteld staan van wat een verschil een rustiek detail kan maken in een huis in landelijke stijl.

Drie basisregels bij het bouwen van een modern huisje

Zomerhuizen zijn vaak ingericht in een primitieve landelijke stijl en soms kunnen ze, vanwege een goed doordacht interieur, eruit zien als een sauna of een bijgebouw van een tuinhuis. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat om een modern vakantiehuis te creëren, goed voorbereide houten zomerhuizen projecten een must zijn. Alleen professioneel voorbereide tuinkamer projecten stellen u in staat om fundamentele fouten te voorkomen en het best mogelijke resultaat te bereiken ten koste van het optimale budget.

Allereerst, bij het installeren van moderne zomerhuizen – het wordt aanbevolen om natuurlijke houten houten plafonds te vermijden. Niet de meest geschikte keuze is een zomerhuis project, waarbij het plafond is gepland om te worden bedekt met kleine houten planken. De laatste vereenvoudigt meestal het interieur van het huis, zodat het vergelijkbaar wordt met een sauna of een oud tuinhuis. Aangezien een aanzienlijk deel van de mensen nog steeds prioriteit geeft aan natuurlijkheid in vakantiehuizen, is het belangrijk om te vermelden dat de plafonds van het zomerhuis kunnen worden achtergelaten houten, in dit geval wordt echter voorgesteld om meer originele oplossingen niet te vermijden. Het beeld in de kamer kan bijvoorbeeld volledig worden veranderd door de unieke kleur van het plafond, modern hout, geselecteerde kleur of, als essentieel accent, geaccentueerde plafondbalken. Voor degenen die willen dat de huisjes er modern uitzien, adviseren professionals om een combinatie van houten muren, vloeren en plafonds te vermijden. Zelfs als u een ander hout kiest en de kamer inricht met moderne meubels, zal het vrij moeilijk zijn om een hedendaagse stijl van de tuinhuis. Kortom, het accent van de boom is een echte decoratie zolang er niet te veel van is.

Het tweede belangrijke ding als het gaat om hoe een modern cottage-project eruit moet zien, is de keuze van de houtstijl zelf. Bij het plannen van het interieur van een tuinhuis, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hout dat in het interieur wordt gebruikt niet te klein, gesneden, golvend is en het mag niet worden gebruikt om ornamenten te vormen die typerend zijn voor de landelijke stijl. Het is vermeldenswaard dat het interieur van een zomerhuis meestal modern, glad, eenkleurig hout is, smaakvol afgestemd op het meubilair, indien nodig kan het ook bedekt met een uniforme kleur die overeenkomt met het interieur van de kamer. Donker Gekleurde houten muren, plafonds of vloeren kunnen worden beschouwd als een vrij moderne keuze voor een vakantiehuis, die vanwege hun kleur niet lijken op natuurlijk hout, maar behouden hun natuurlijkheid in het interieur. Zomerhuizen met veel donkere kleuren in het interieur zien er echter veel kleiner en donkerder uit, dus deze moeten spaarzaam worden gebruikt. Te veel donkere elementen kunnen ook een deprimerende stemming creëren die niet wenselijk is in het huis waar je op komt te rusten.

Een andere, maar niet minder belangrijke regel is dat bij het installeren van moderne zomerhuizen te koop, felle kleuren, bonte patronen of vergulde meubels moeten worden vermeden. Hoewel verwacht wordt dat het de te koop staande zomerhuizen een exclusieve stijl geeft, is het interieur van het huisje meestal alleen ingewikkeld en soms zelfs smakeloos gemaakt, en ziet er vrij goedkoop uit. De laatste fout wordt meestal aangetroffen bij het proberen een echt exclusief cottage-interieur te creëren zonder overleg met interieurprofessionals. Hoewel het meubilair voor elke interieurstijl – een bijzonder belangrijk accent is, als je een moderne zomer huisstijl wilt hebben – moet je het niet overdrijven. In dit geval wordt het beste resultaat meestal bereikt door smaakvolle, minimalistische meubels te kiezen die passen bij vrijwel elke keuze van vloer, muren en plafond van het huis.

Moderne zomerhuizen: interieurdecoratie

Om aan uw verwachtingen te voldoen met het bouwen van moderne zomerhuizen te koop, moet u volledige aandacht besteden aan het interieurontwerp. Allereerst moet u goed nadenken over welke interieurdecoratie het beste bij uw gezellige lounge past.

Wanneer u op zoek bent naar meer expressieve ideeën die het interieur van een blokhut kunnen verrijken, is het de moeite waard eraan te denken dat niet alleen exclusieve wanddecoratie, maar ook unieke ontwerpoplossingen gekozen uit het allereerste begin kan een interessant ontwerp creëren. Hoewel de meeste mensen proberen hun vakantiehuis zo dicht mogelijk bij de natuur te houden en de neiging hebben om aan hout te blijven, wees niet bang om hout te combineren met andere materialen. Een van deze, vooral vaak gebruikt in het interieurontwerp van zomerhuizen, is gipsplaat, die perfect wordt gecombineerd met elke houtsoort. Het is niet ongebruikelijk dat het interieur is uitgerust met stenen details die het huisje enkele elementen van luxe geven. Om het interieur van een huisje in moderne stijl te behouden, bieden we echter aan om de muren of het plafond van de spaanplaat te combineren met natuurlijk of verwerkt hout, dus behoud van de natuurlijkheid en het geven van moderniteit aan het gebouw.

Het maakt niet uit welke decoratie van de muren, vloer en plafond u gaat kiezen, een van de belangrijkste aspecten moet worden opgemerkt – de kleuren van de kamers in de toekomst vakantiehuis. Afhankelijk van de kleur van de muren die u kiest, hangt niet alleen het algehele ontwerp van het zomerhuis af van het interieur van het blokhuis, maar ook van de sfeer, stijl en kleur van de kamer zullen het gevoel van ruimte en verlichting van de kamers beïnvloeden. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de gekozen kleuren van de kamer de kamer veel meer licht dan donker zullen geven. Als een monochroom, helder interieur er te gewoon en saai uitziet voor huiseigenaren, kan een extra kleur die het plafond, de muren of de vloer benadrukt een vrij originele oplossing voor dit probleem.

Waarom is verlichting belangrijk?

Volgens deskundigen, gezien de algemene bouwpraktijk, krijgt de verlichting planning van houten zomerhuizen meestal veel minder aandacht dan zou moeten. Dankzij de verlichting ziet het interieur van elk huis er niet alleen ruimer uit, maar creëert het ook een veel comfortabelere en gezellige sfeer. De zomerhuizen met een speciale hoeveelheid daglicht hebben een speciale sfeer, dus bij het ontwerpen van een vakantiehuis is het noodzakelijk om de mogelijkheid van een groter aantal ramen. De waarheid is dat door vanaf het begin van de bouw van zomerhuisjes lichtontwerp te maken, alle lichtpunten met extreme precisie kunnen worden gepland, wat een grote impact heeft op de resultaat van het interieur.

De binnenverlichting van een reeds gebouwd zomerhuis kan worden verbeterd door verschillende soorten verlichting te gebruiken. Het meest gebruikte type verlichting is algemene verlichting, die elementen omvat zoals een kroonluchter, vloerlampen, wandlampen, tuinverlichting, hanglampen. Om het licht te verkrijgen, worden meestal twee extra soorten verlichting gebruikt: taakverlichting en spotverlichting. Taakverlichting, die helderder is dan algemene verlichting, omvat staande lampen, tafellampen, tafellampen, badkamer spiegel verlichting, lampen onder de kast, raillampen en spotlampen, waaronder plafondlampen en plafondlampen. Zoals eerder vermeld, zal de combinatie van alle drie de soorten armaturen een effect creëren waardoor de ruimte er visueel groter uitziet. Dankzij de verschillende soorten verlichtingsarmaturen krijgen zomerhuizen een veel modernere stijl, dus het wordt meestal aanbevolen om hun variëteit te kiezen in plaats van één type.

Ruimtelijke ordening: waarom zou je het goed heroverwegen?

Bij het plannen van zomerhuizen moet veel aandacht worden besteed aan de indeling van hun binnenruimtes.

Bij het oplossen van een van de belangrijkste problemen – de indeling van de kamers, raden interieurspecialisten meestal aan om rekening te houden met twee belangrijke factoren: de meest gebruikte gebouwen en de bewoners van het huis. Om het vakantiehuis zo comfortabel mogelijk te maken voor dagelijks gebruik, wordt aanbevolen om de meest gebruikte ruimtes te installeren, zoals de woonkamer of keuken , het dichtst bij de ingang, terwijl de slaapkamer en andere ruimtes die alleen bij bepaalde gelegenheden worden gebruikt, verder van de ingang verwijderd kunnen zijn. We raden u ook aan om rekening te houden met de leeftijd van de mensen in het vakantiehuis. Voor oudere huiseigenaren zal constant de trap beklimmen waarschijnlijk niet het meest aangename deel van het verblijf zijn, in welk geval we aanraden om na te denken over het installeren van de meest noodzakelijke gebouwen – een slaapkamer, keuken en badkamer op de eerste verdieping van het huis.

In gevallen waarin de zomerhuizen te koop vrij klein zijn, is het de moeite waard eraan te denken dat in een kleine ruimte sommige gebieden zelfs verschillende functies kunnen vervullen, d.w.z. een grote en comfortabele bank in de woonkamer kan niet alleen een plek worden om overdag te ontspannen , maar ook een slaapkamer bed ’s nachts, en de tafel kan niet alleen voor maaltijden worden gebruikt, maar ook voor maaltijden , maar ook ook tijdens het werk. Op deze manier heb je alles wat je nodig hebt – een slaapkamer, een woonkamer, een keuken en een werkruimte, zelfs als je niet veel aparte kamers in het vakantiehuis kunt hebben vanwege gebrek aan ruimte. Aan de andere kant, in gevallen waarin het project van het huisje niet klein is, raden specialisten aan om het gevoel van ruimte niet nog kleiner te maken met het plannen van veel kamers. Hoewel ze op het eerste gezicht meer privacy lijken te bieden, verminderen ze ook aanzienlijk de ruimte, wat een nogal slechte oplossing is als het gaat om het creëren van een modern cottage interieur.

Hoe kies je de meest geschikte meubels?

Zodra de kenmerken van de kamers, evenals de lay-out van het huis, bekend zijn, is het tijd om na te denken over de laatste, maar niet minder belangrijke accenten – het meubilair en de accessoires van de zomer huizen. Het feit dat het meubilair niet alleen mooi maar ook comfortabel moet zijn, is niet de moeite waard om te bespreken, maar het is vooral belangrijk om aandacht te besteden aan de functionaliteit van het meubilair ook. Een groot voordeel is een meubel dat meer dan één functie kan vervullen: bijvoorbeeld een bank die kan worden gebruikt als een bed of keukentafel, die perfect is voor het werken met een computer of het voorbereiden van huiswerk voor kinderen. Dit bespaart niet alleen geld en ruimte – het is de moeite waard om zoveel mogelijk meubel opties te hebben die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt.

Om de huisjes een moderne stijl te laten behouden, moeten heldere kleuren, bonte patronen en details zoals vergulde meubels worden vermeden. Waarschijnlijk het eerste waar je op moet letten bij het kiezen van meubels in de woonkamer , is hun kleur en de relatie met de kleuren van de muren. Een vrij eenvoudige, maar vooral moderne oplossing die een beeld creëert op de website van de woonkamer – de contrasterende kleur van de meubels en muren. Een lichte bank zal een donkere kamer verlevendigen en de donkere kleur van het meubilair zal een integraal accent worden in een lichte kamer. Maar het contrast is slechts een van de mogelijke interieur voorstellen. Heel vaak is het interieur van een blokhut ingericht met de kleuren van beide – de muren en het hoofd meubilair, waardoor de kamer wordt verlevendigd door andere moderne oplossingen.

Het is de moeite waard om accessoires te kiezen die passen bij het karakter van het interieur en de grootte, de mogelijke optie en het punt in het interieur waarop de blik is gericht. De rest van het meubilair moet in dit geval minder gefocust zijn en het accent nog meer accentueren. Het is vermeldenswaard dat accessoires gemaakt van riet, klei, hout, metaal of glas perfect zijn voor eenvoudige houten zomerhuizen interieurs.