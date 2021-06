In Nederland wordt de zomer steeds een stukje warmer en dit kan soms best wel lastig zijn. Niet iedereen houd van de warmte of niet iedereen houd van de zon in hun huis. Het kan daarom een reden zijn voor je om zonwering te kopen. Er kunnen natuurlijk nog wel andere redenen zijn waarom je opzoek bent naar zonwering, maar het is wel handig om te weten wat voor een soort zonwering er allemaal is en wat je zelf het beste kunt doen om te bepalen wat bij jou past.

Zonneschermen

Een van de meest populaire zonweringen zijn zonneschermen. Zonneschermen zijn er in een hele hoop verschillende maten en kunnen ook voor je op maat gemaakt worden. Dit is dan ook de reden dat deze als warme broodjes over de toonbank gaan. Wanneer je overweegt om een zonwering te kopen, is vaak het eerste waar je aan denkt zonneschermen. Zonneschermen zijn er in allerlei kleuren en kunnen aan hele hoop verschillende dingen bevestigt worden. Het is daarom zeker eentje om te overwegen.

Wanneer je een zonnescherm wilt aanschaffen is het wel belangrijk om er rekening mee te houden dat ze wel behoorlijk wat ruimte in nemen. Dit houd in dat je ze bijvoorbeeld beter niet in een hele kleine tuin kunt plaatsen of misschien heb je wel een boom voor je raam staan. Dan is een zonnescherm niet de beste optie voor je.

Rolluiken

Je zal er ook voor kunnen kiezen om rolluiken aan te schaffen. Dit zijn natuurlijk geen luiken waar je zelf ook nog onder kan gaan zitten wat je bij een zonnescherm wel kan. Rolluiken beveiligen daar in tegen wel het huis en dit doet een zonnescherm dan weer niet. Een rolluik zal het huis kunnen verdedigen tegen bijvoorbeeld inbrekers omdat er een obstakeldetectie op zit. Dit is voor veel mensen wel een reden om voor de rolluiken te gaan.

Rolluiken kun je vaak op afstand besturen en je kunt ze omlaag laten wanneer je weg gaat. Het grote voordeel is dat je zelf kunt bepalen wanneer ze omhoog en omlaag gaan. Alles gaat namelijk automatisch. Rolluiken worden vaak gebruikt als mensen bijvoorbeeld op vakantie gaan en een langere tijd niet thuis zijn.

Screens

Als je het idee hebt dat de zonneschermen en de rolluiken niet wat voor je zijn, zal je ook nog kunnen kiezen voor screens. Het voordeel van screens is dat je gewoon nog naar buiten kan kijken, maar de zon wel tegen gehouden wordt om binnen te kunnen dringen in je huis. Screens zullen je niet helpen tegen inbrekers en je kunt er natuurlijk ook niet onder zitten wanneer je buiten wilt zitten, maar het huis zal er wel lekker koel door blijven en je kunt eventuele insecten buiten houden wanneer je besluit het raam open te zetten.

Screens kunnen een erg groot voordeel zijn omdat je er nog doorheen kan kijken. Sommige mensen houden niet zo van een opgesloten gevoel en dan zijn screens echt ideaal voor je. Je kunt namelijk alles gewoon nog in de gaten houden.