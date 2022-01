Het is niet alles glitter en glamour in showbizzland. Zeker wanneer je als ster niet de kans krijgt om te schitteren door de zoveelste lockdown. Niet kunnen optreden betekent in veel gevallen ook een enorme terugval in inkomsten. Sommige artiesten zullen er niet zo heel veel van merken, omdat ze in de loop der tijd een aardige buffer hebben opgebouwd. Maar voor alle sterren die nog niet zo ver waren, is het sappelen. Zij zullen de tering naar de nering moeten zetten en waar mogelijk besparen op de maandelijkse uitgaven om in financiële zin het hoofd boven water te kunnen houden.

Minder luxe leven

Elke week twee keer uit eten? Thuis koken met de meest exclusieve ingrediënten? Het klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar het is niet strikt noodzakelijk om een voedzame maaltijd op tafel te kunnen zetten. Ook met uitgaven op het gebied van recreatie en ontspanning kan het wel wat minder. Dan maar eens niet naar een dierentuin of pretpark. Een wandeling in het bos kan net zo leuk zijn, maar bespaart je heel wat kosten. Het zijn wellicht niet de meest populaire maatregelen om te nemen, maar zo kom je wel een stuk zuiniger de tijd door. Als het weer kan, kun je jezelf gerust weer wat meer uitleven. Maar tijdelijk zul je de broekriem gewoon even wat strakker moeten aanhalen.

Lening oversluiten

Veel mensen maken onbewust gebruik van financieringsconstructies die bepaald niet voordelig zijn. Denk maar eens aan het kopen van goederen op afbetaling of het gebruik maken van een lening die je door bijvoorbeeld een meubelzaak of autobedrijf aangeboden wordt. Vaak zijn de rentepercentages van dergelijke leningen onnodig hoog. Dat geldt ook voor creditcards waarbij je een zogenaamd roodstandscredit hebt. Je koopt dus iets terwijl je het geld er eigenlijk niet voor hebt en over die lening betaal je vaak een hoge rente. Je kunt dan beter die lening oversluiten en daarmee je maandlasten verlagen. Je lost je oude lening versneld af met het geld van de nieuwe lening, die je tegen een veel lager rentetarief vastlegt.

Isoleer en bespaar

Door je huis te isoleren, bespaar je op termijn veel geld. Weliswaar moet je er eerst nog even wat voor investeren, maar met relatief kleine bedragen voor bijvoorbeeld radiatorfolie of ledlampen kun je al meteen een leuk bedrag per maand in je zak houden.