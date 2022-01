Als je een weekendje weggaat, dan wil je dat natuurlijk onbezorgd kunnen doen: zonder zorgen over diefstal of inbraak bij je thuis. Met deze vier praktische tips, waaronder een smart alarm in huis plaatsen, ben je inbrekers een stuk slimmer af en verklein je de kans op een inbraak in jouw woning.

Plaats slimme beveiliging

Vergeet ouderwetse beveiligingssystemen die je handmatig in en uit moet zetten en ga voor een slimme alarminstallatie. Via dit intelligente systeem kun je op afstand goed in de gaten houden wat zich rond je huis afspeelt terwijl jij niet thuis bent. Het draadloze alarm waakt 24/7 over je woning, schakelt zich automatisch in en uit en is ook huisdiervriendelijk. Dit betekent dus dat je harige vriend niet zomaar vals alarm kan veroorzaken. Gebeurt er iets verdachts rond je huis? Dan krijg je meteen een melding op je smartphone, zodat je actie kunt ondernemen als dat nodig is.

Kies voor een keurmerk

Inbrekers slaan maar al te graag toe via een buitendeur met krakkemikkig hang- en sluitwerk. Loop daarom eens alle deuren en ramen na die van buitenaf bereikbaar zijn en controleer in welke staat de sloten zijn. De politie adviseert om hang- en sluitwerk met een SKG-keurmerk te gebruiken. Beveilig je voordeur extra stevig met een veiligheidsslot, veiligheidscilinder en veiligheidsbeslag zodat inbrekers lang niet zo makkelijk meer binnendringen.

Denk aan de lichten

Door inbrekers het idee te geven dat je gewoon thuis bent, ontmoedig je ze om toe te slaan. Je kunt dit doen door je lampen aan te sluiten op een timer of schemerschakelaar. De lampen gaan dan vanzelf aan wanneer het buiten donker wordt, waardoor het lijkt alsof je huis bewoond is. Vergeet ook de buitenverlichting niet aan te zetten en koppel deze aan een bewegingsmelder. Als een huis goed verlicht is haken dieven meestal af: ze gaan veel liever ongemerkt te werk via een donkere tuin of onverlichte deur.

Vraag de buren om hulp

Heb je geen alarmsysteem? Vraag dan de buren om hulp. Laat ze weten dat je een weekendje weg bent en vraag of ze in die tijd een oogje in het zeil willen houden. Spreek af dat je buren het alarmnummer 112 bellen bij verdachte situaties rondom je huis. Als ze bijvoorbeeld plots glas horen rinkelen. Of als ze onbekende mensen in je tuin zien staan. Hoe sneller je buren alarm slaan, hoe groter de kans dat de politie er op tijd bij is.