De bank is voor veel mensen het centrale punt van de woonkamer. De plek waar televisie gekeken wordt, waar je rustig een boek kunt lezen, of juist met vrienden en familie gezellig gepraat wordt. Een plek voor samenkomen en ontspanning. Belangrijk is de bank dus voor iedere huiskamer. Het is dan ook niet zo gek dat veel aandacht vereist wordt bij het kiezen van nieuwe bankstellen.

Afgezien van de vele prijscategorieën, zijn er vele soorten bankstellen te vinden in verschillende afmetingen, materialen en kleuren. De juiste bank voor uw huis, hangt dus af van verschillende factoren zoals uw woonstijl, omvang van de kamer en uw persoonlijke voorkeuren aangaande zitcomfort, kleur en materialen. Vooral uw woonstijl zal bepalen welke bank het meest geschikt is voor uw huis. Ons assortiment biedt een ruime keuze aan banken geschikt voor elke woonstijl, zoals bijvoorbeeld voor een industrieel interieur.

Stoer en Functioneel: Industrieel interieur

Het industriële interieur is een absolute woontrend. Veel mensen geven de voorkeur aan een rustig interieur dat makkelijk is in de onderhoudt. Beide punten worden afgetikt door de industriële woonstijl. De industriële stijl geeft uw woonkamer namelijk een stoere uitstraling door het gebruik van metalen materialen, meubels met metalen frames en donkere kleuren. Maar door het schaarse gebruik van attributen en rustige kleuren komt de industriële stijl toch rustig over. Zo kunt u dus een stoere woonkamer samenstellen die rustig en huiselijk overkomt.

Daarnaast is het voordeel van grote meubels, metalen materialen, strakke vloeren en weinig attributen dat het makkelijk is in de onderhoudt. Zo hoeft u zich niet al te veel zorgen te maken over het onderhoud van uw woonkamer. Een industriële make-over is dus zeker aan te raden voor mensen die opzoek zijn naar stoere, rustieke woonstijl voor het optimale wooncomfort.

Een hoekbank als eyecatcher

De industriële woonstijl leent zich perfect voor grote meubels die ruimtelijk opgesteld zijn. Meubels als ware eyecatchers zijn dan ook belangrijk voor het creëren van een stoere industriële look. Voor iedere woonkamer is het centrale punt vaak de bank. Gaat u voor een industriële stijl, probeer dan ruim te denken. Een kleine bank verbreekt snel de stoere look. Een grote bank zoals een hoekbank daarentegen vult de kamer en past daarom goed in het ruimtelijke dat de industriële woonstijl nastreeft.

Hoekbanken zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, zoals een 2 zits, 3 zits of zelfs een 4 zits. Afhankelijk van uw kamer heeft u dus voldoende keuzeruimte voor uw perfecte bank. Voor een industriële stijl raden wij een leren bank aan, leer geeft namelijk echt die stoere look. Daarnaast heeft leer als voordeel dat het makkelijk te onderhouden is, zodat deze bank lekker lang meegaat. Een donkere kleur zoals donkerrood, donkergroen, grijs of zwart zorgt ervoor dat uw bank een absolute eyecatcher wordt.

Kies uw hoekbank bij Prominent

Op onze website en onze diverse winkels verspreid over heel Nederland vindt u een ruime selectie aan hoekbanken. Onze banken worden specifiek geselecteerd op zitcomfort, materiaal en prijs zodat wij de beste banken voor u in huis hebben. Voor de industriële stijl bieden wij de allerbeste hoekbanken met keuze uit verschillende prijscategorieën, afmetingen en diverse kleuren. Kom langs en maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek, zodat wij u kunnen begeleiden naar uw ideale hoekbank.