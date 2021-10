De Bitcoin is enorm bekend en hierin investeren is zeker iets om over na te denken. Hieronder benoemen we waar je op moet letten als je in crypto wilt investeren.

1. Onderzoek doen naar waar je in gaat investeren

Als eerst moet je gaan kijken waar je in wilt investeren. In dit geval gaan wij kijken naar de Bitcoin. Tijdens het onderzoek is het handig om de Bitcoin koers te bekijken. Bij Bitcoin schommelt dit vaak, maar het is wel een erg populaire munt. Let dus goed op de koersen als je besluit om te gaan investeren.

2. Vind een platform om je munten te kopen

Je hebt verschillende platformen om Bitcoin te kopen. Hier moet je goed onderzoek naar doen en kijken wat het verschil is en of dat er überhaupt sprake is van een groot verschil. Zo heb je bij Bitvavo bijvoorbeeld de deal Bitcoin kopen met 1000 euro welkomstbonus. Als je weet waar je de munten wilt kopen is het tijd voor de volgende stap.

3. Account aanmaken

Het is nu tijd om een account aan te maken. Dit is vaak eenvoudig en heb je snel gedaan. Let hierbij goed op dat je alles juist invult. Vaak heb je enkel je naam nodig, je mailadres en moet je een wachtwoord aanmaken. Kies voor dit wachtwoord wel een ingewikkeld wachtwoord. Je wilt tenslotte echt niet dat mensen in jouw account kunnen.

4. Kopen maar!

Als je een bedrag hebt overgemaakt naar het platform kan je daadwerkelijk munten gaan kopen. Je moet bepalen hoeveel geld je wilt uitgeven en hoeveel munten je hiervan kan kopen. Als je weet welk bedrag dit is, dan kan je simpel de transactie maken en vervolgens ben je de eigenaar van munten.

5. Uitbetalen

Na verloop van tijd kunnen jouw munten meer of minder waard worden. De prijzen kunnen enorm veranderen en je weet nooit wat eraan zit te komen, daarom is het soms lastig in te schatten. Als je na een tijdje denkt dat het tijd is om uit te betalen dan kan dit makkelijk, snel en veilig. Mits je eerder voor een betrouwbaar platform hebt gekozen natuurlijk. Je kan op ieder moment van de dag ervoor kiezen om uit te betalen. Dat is het leuke aan de crypotmarkt, je kunt er altijd handelen. Als je hebt uitbetaald is de cirkel rond. Je hebt munten gekocht en deze weer verkocht. Zo kan je dus op een makkelijke manier geld verdienen. Lees je dit en denk je dat is iets voor mij? Doe dan zeker zelf nog onderzoek en wie weet verdien jij binnenkort wel geld op de cryptomarkt.