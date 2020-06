Is het altijd al jouw grote droom om een blog te starten? Maar wist je nooit waar je moest beginnen? En lukte het je maar niet om een goed onderwerp te verzinnen? Nu je eindelijk weet waar je het over wil hebben: jouw favoriete celebrity, ben je al een enorme stap verder. Wanneer je schrijft over iets wat je interesseert gaat het schrijven van een blog bijna vanzelf.

Een eerste keer een blog starten is ontzettend spannend. Bovendien heeft dit de eerste keer meer voeten in de aarde dan je zou denken. Want waar begin je? Waar houd je rekening mee? En hoe zorg je ervoor dat jouw blog door anderen gevonden kan worden? In dit artikel geven we 4 tips hoe je jouw blog over je favoriete beroemdheid opstart. Succes komt vanzelf!

1. Brainstormen

Een blog kun je niet beginnen zonder een duidelijk plan. Begin daarom altijd eerst met een flinke brainstormsessie. Pak een fijne vulpen en een vel papier en ga aan de slag. Schrijf op wat je precies wilt bereiken met je blog. Waar je over wilt schrijven en hoe je blog eruit moet komen te zien.

Probeer ook alvast wat onderwerpen te verzinnen voor de komende weken. Zo zit je de komende tijd in elk geval niet zonder stof om over te schrijven en zal dit uiteindelijk veel soepeler verlopen. Houd er tevens rekening mee dat er ontzettend veel blogs zijn. Wat zal jouw blog onderscheiden van de rest? Wat maakt jouw blog uniek? Als je hier antwoord op weet te geven, weet je zeker dat je een succesvol idee in handen hebt.

2. Doe inspiratie op

Het is tevens belangrijk om alvast wat inspiratie op te doen. Onderzoek soortgelijke blogs en bekijk wat deze blogs zo succesvol maakt. Is het de schrijfstijl, de vormgeving of simpelweg de werking van de site? Meestal is dit een combinatie van verschillende elementen. Schrijf met je Parker pen van Pwakkerman.com op wat je opvalt en gebruik deze research om je eigen blog op te starten. Je kunt enorm veel leren van anderen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dingen compleet overneemt, maar het kan je wel alvast een idee geven van hoe een goede blog er precies uit moet komen te zien.

3. Heb er plezier in

Veel mensen maken de grote fout om een blog te starten in de hoop zo snel mogelijk succes te behalen. Dit moet echter niet je voornaamste doel zijn. Anders houd je het simpelweg niet vol. Een blog schrijven doe je niet alleen om succes te behalen. Dit doe je omdat je er plezier aan beleeft om je hersenspinsels te delen. Een blog is namelijk veel meer werk dan je denkt. Als je hier geen plezier aan beleeft, zal het nog een hele kluif worden om hier mee door te gaan. Vergelijk het maar eens met het schrijven met een vulpen. Je koopt geen montblanc van Pwakkerman om je imago een boost te geven. Dit doe je omdat je er plezier aan beleeft om met luxe schrijfinstrumenten te schrijven. Dat geldt dus ook voor het starten van een blog.

4. Zoek hulp om een professionele blog op te zetten

Wil je een echte professionele blog opstarten en is het ook je doel dat deze door zoveel mogelijk mensen gevonden wordt? Dan loont het om een professional in online marketing in te schakelen. Ook een webdesigner inschakelen kan zeker geen kwaad. Samen met beide partijen kan jij de website van je dromen starten.

Wil je vandaag nog de eerste stappen zetten? Maak dan snel een to-do list en schrijf alle belangrijke zaken op met je favoriete Waterman pen. Zo geniet jij binnen de kortste keren van een geweldige blog over jouw favoriete beroemdheid! Have fun!