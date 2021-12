Het jaar 2021 leert ons veel veranderingen die we moeten doormaken. De Covid-19-pandemie heeft veel aspecten van het leven van mensen veranderd. Zelfs de dating cultuur zal anders zijn dan voor de pandemie toesloeg. Er zijn meer dan een paar mensen die moeite hebben met het beginnen van een relatie in tijden als deze.

Gebruik maken van de beschikbare datingsites is een van de beste manieren tegenwoordig. Het is niets nieuws, via datingsite reviews kun je makkelijk zien hoeveel mensen het hebben geprobeerd. Zo vind je gemakkelijk mensen die erin geslaagd zijn hun ware liefde te vinden via datingsites.

Het is aan te raden om altijd eerst een review website te bekijken zodat je de verschillende datingsites kunt vergelijken. Zo hebben wij voor jouw tips en tricks voor het daten in 2021 samengevat.

Schrijf goed over jezelf en maak indruk!

Kies een aantrekkelijke profielfoto. De eerste indruk bepaalt de aantrekkingskracht van andere mensen. De foto, daar begint het dus mee. Als je serieus wil daten, gebruik dan geen foto’s die te oud zijn of niet passen bij je huidige conditie. Want, dat is hetzelfde als je kandidaten misleiden terwijl die echt op zoek zijn naar een partner.

Schrijf een gedenkwaardige profielbeschrijving. Vertel wat je positieve kanten zijn en waar je van houdt. Ook bij het schrijven van je omschrijving moet je vasthouden aan het principe van eerlijkheid zoals bij de foto.

Bij je eerste kennismaking weet je zo ook al een beetje over je potentiële partner. Je weet welke chats je moet vermijden en welke gesprekken hen waarschijnlijk zullen aantrekken. Op deze manier kun je voorzichtiger zijn als je uiteindelijk besluit elkaar te ontmoeten.

Uitvragen

Voor velen is het een lastige zaak om iemand uit te vragen. Maar onthoudt dat het niet uitmaakt hoe close je bent in de chat, hoe vergelijkbaar jullie frequentie is, als ze niet uitgevraagd wil worden, is het misschien beter om haar te vergeten.

Kijk wel goed uit wie je uitvraagt. Je loopt wel eens het risico om opgelicht te worden. Profielen zonder foto’s zijn zeker een no-go, dus kies voor een eerste ontmoeting bij je thuis. Maar door te ontmoeten kun je de emoties van je potentiële partner “rauw” voelen. Praten via chat kan worden “gepolijst” of door een goede vriend geschreven zijn en zo misleiden.

Door elkaar te ontmoeten en tijd door te brengen in persoon, kun je de persoonlijkheid in de echte wereld zien. Niet alleen tegenover jou, maar ook tegenover andere mensen. Wordt hij of zij snel emotioneel door per ongeluk de verkeerde kant op te gaan? Waardeert hij of zij de ober die net het eten heeft gebracht? Hoe is het uiterlijk en de uitstraling? Wel, je kunt dat allemaal te weten komen via face-to-face-ontmoetingen. Hoe? Ben je klaar om je nieuwe crush te daten?

Maak een perfecte eerste date.

Als je eindelijk besluit om een potentiële partner te ontmoeten, kun je een perfecte date maken. Je weet van tevoren al welk voedsel hij of zij niet kan eten, of de kandidaat alcohol drinkt of niet, meer van koffie of thee houdt en nog vele andere dingen.

Vergeet niet om de kennismaking in het begin nog eens te herhalen. Probeer hem of haar eerst wat nader te leren kennen, want dit is pas de eerste ontmoeting. En het belangrijkste: als je het gevoel hebt dat je niet bij de potentiële partner past, breng dat dan netjes over. Niet iedereen is in staat samen te zijn, wat niet wil zeggen dat je elkaar de grond in moet duwen.