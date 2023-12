Muziek is sterk verbonden met emoties. Het kan onder meer inspireren, verenigen en ontroeren. De laatste jaren is het echter ook steeds meer big business geworden waarin veel geld omgaat. Zo bleek bijvoorbeeld onlangs dat de Amerikaanse zangeres Taylor Swift zich dankzij haar succesvolle concerttour miljardair mag noemen. Daarnaast is uit onderzoek van Goldman Sachs gebleken dat in de muziekindustrie in 2030 naar verwachting jaarlijks 142 miljard dollar zal omgaan, waar dat in 2019 ‘slechts’ 77 miljard dollar was.

Vechten voor eigen muziekrechten

Van die omzet in 2030 zal een aanzienlijk deel uit de exploitatie van muziekrechten bestaan. Diverse recente ontwikkelingen lijken te bevestigen dat het die richting op zou kunnen gaan. Neem de hierboven al genoemde Taylor Swift. Zij heeft de afgelopen jaren oudere albums opnieuw in eigen beheer opgenomen, om zo haar muziekrechten terug te pakken. Ze voelde zich hiertoe aangezet nadat haar oude platenmaatschappij de muziekrechten over haar eerste zes albums voor ruim 250 miljoen euro had verkocht aan een andere partij.

Muziekrechten in het kort

Maar hoe zit dat nu eigenlijk met muziekrechten en auteursrecht? Mensen die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan muziek, moeten daarvoor beloond worden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ben je betrokken bij het maken van muziek, dan is het verstandig om met hulp van een muziek advocaat te laten vastleggen wie, waar recht op heeft.

Muziekrechten kun je opdelen in twee categorieën. Allereerst is er het auteursrecht (waarvoor je terecht kunt bij een specialistische advocaat auteursrecht). Vooral componisten, tekstschrijvers en bewerkers hebben te maken met het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt namelijk de originele liedtekst en compositie. Naast auteursrecht is er ook nog het naburig recht. Dit beschermt de uitvoerend kunstenaar en de mastereigenaar.

Om weer terug te komen bij het voorbeeld van Taylor Swift. Zij kon haar eerdere muziek opnieuw opnemen omdat ze wel eigenaar was van de teksten en composities, maar niet de eigenaar van de masters.

Ook vaker vrijwillige verkoop van muziekrechten

Het is overigens ook goed te vermelden dat er steeds meer grote artiesten hun muziekrechten juist bewust verkopen. Denk aan Bob Dylan die in 2020 zijn werk voor ruim 350 miljoen dollar verkocht aan Universal. En Bruce Springsteen die daar nog eens overheen ging door zijn werk in 2021 te kopen voor maar liefst 500 miljoen dollar. En begin 2023 heeft Justin Bieber nog een deal gesloten met de verkoop van zijn muziek voor 200 miljoen dollar.

Waarom ze dit doen? Muzikanten kunnen zo hun muziek (of een deel van hun catalogus) in een keer omzetten in geld waarover ze direct kunnen beschikken. Oudere muzikanten willen hiermee ook voorkomen dat er na hun overlijden gedoe bij de nabestaanden kan ontstaan over de rechten.