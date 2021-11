Met het dimmen van verlichting dien je met enkele dingen rekening te houden. Als je dit niet doet krijg je niet de juiste lichtopbrengst en gaat de lamp knipperen. Ben je benieuwd waar je rekening mee moet houden en waar je op moet letten bij de aanschaf van een dimmer? Lees verder en kom erachter!

Maak altijd gebruik van dimbare LED lampen

Als je normale LED lampen hebt, zijn deze niet te dimmen. Toch zijn vrijwel alle soorten LED lampen verkrijgbaar in een dimbare versie. Dit geldt voor verlichting die werkt op 12V en op de netstroom/230V. De dimbaarheid van een lamp wordt aangegeven in de specificaties van de lamp en in de productnaam. Het is dus belangrijk om goed de tekst op de verpakking te lezen en op dit kenmerk te letten.

Gebruik altijd een LED dimmer

Je dimt LED verlichting alleen via een LED dimmer. Op deze manier zorg je ervoor dat je de betreffende LED lamp probleemloos kunt dimmen naar de juiste lichtopbrengst en sfeer. Zo voorkom je dat de lampen gaan knipperen of kapot gaan.

Let op de minimale belasting van de LED dimmer en het vermogen van de LED lampen

Wanneer je LED verlichting wil gaan dimmen is het van belang om er op te letten hoeveel de minimale belasting van de LED dimmer is. Sommige LED dimmers hebben een minimale belasting van bijvoorbeeld 4 watt. Als de lamp die je aansluit op de dimmer een lagere wattage heeft dan de minimale belasting van de dimmer, dan zal het dimmen niet goed werken. Let dus goed op de minimale belasting van de LED dimmer en het vermogen van de aangesloten LED lampen

