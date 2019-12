Elke organisatie maakt tegenwoordig wel gebruik van internet. Het is dé manier om in contact te komen met klanten en daarnaast kun je via internet heel veel data verzamelen en dergelijke. Kortom: het is tegenwoordig van groot belang dat de IT binnen jouw organisatie goed werkt. Extra beveiliging en bescherming is daarom geen overbodige luxe. Een manier om dit te verwezenlijken is door gebruik te maken van een serverkast.

Waarom kiezen voor een serverkast?

Het kopen van een serverkast heeft diverse voordelen. Zo zul je steeds minder gauw problemen ondervinden met de servers. Het kopen van een serverkast is natuurlijk niet iets wat je dagelijks doet. Om deze reden raden we je aan om een juiste keuze te maken met het aanschaffen. We raden je aan om een kijkje te nemen bij UTP-kabel. Bij deze partij vind je een ruim aanbod serverkasten. Je kunt namelijk een keuze maken uit meer dan 60 verschillende uitvoeringen, waardoor er voor elke situatie wel een geschikte kast is.

Verschillen

Het grootste verschil tussen de serverkasten, zijn in de hoogte-, breedte- en dieptematen. Eén overeenkomst is dat alle serverkasten zijn uitgerust met hetzelfde type 19 inch profiel (48,26 cm). Daarnaast zijn alle serverkasten leverbaar met twee verschillende type deuren: een glazen deur en een geperforeerde deur. De glazen deur zorgt ervoor dat stof niet in de kast kan komen en dat geluidsoverlast wordt tegengegaan. Geperforeerde deuren zorgen ervoor dat extreme warmte eenvoudig de kast kan verlaten, waardoor oververhitting wordt tegengegaan. Voor welke uitvoering kies jij? Bekijk online het aanbod en maak een keuze.

Meer weten over de voordelen van een serverkast?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over een serverkast? Dan ben je bij UTP-kabel aan het juiste adres. Hier bestel je alles wat je nodig hebt. Heb je nog vragen of wil je graag advies op maat? Dan raden we je aan contact op te nemen met de specialisten van het bedrijf. Zij helpen je graag verder, zodat je een geschikte aankoop verricht.