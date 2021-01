In een tijd waarin een virus als Covid-19 op de loer ligt, denken we meer dan ooit na over onze gezondheid en het versterken van ons immuunsysteem. Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat we voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen en die vinden we vaak niet meer terug in onze voeding. Daarom kiezen veel mensen ervoor om naast gezonder te gaan eten hun dieet aan te vullen met voedingssupplementen.

Uit wetenschappelijke studies blijkt steeds meer dat deze toegevoegde voedingsstoffen een positieve invloed op onze gezondheid hebben. Voedingssupplementen zijn verkrijgbaar in allerlei vormen zoals pillen, capsules, drankjes of poeders en zijn bedoeld als aanvulling op je voeding. De keuzemogelijkheden zijn enorm.

Waar moet je op letten als je voedingssupplementen koopt?

Voedingssupplementen vind je tegenwoordig overal. Bij de drogist, in supermarkten en zelfs online. Maar hoe kies je nu voor de juiste voedingssupplementen? Aan welke kwaliteitseisen moeten deze voldoen?

hand, full, pills

Vraag je vooraf af waarom je een voedingssupplement nodig hebt

Als je weet waarom je een voedingssupplement nodig hebt, is het natuurlijk veel minder moeilijk om de juiste keuze te maken. Ben je een sporter dan kan het nodig zijn om je dieet te verrijken met eiwitshakes. Zo voorzie je je lichaam van voldoende eiwitten wat goed is voor je spieren. Heb je last van bloedarmoede dan is het belangrijk dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Denk je dat je bepaalde gezondheidsproblemen hebt waarvoor je een supplement moet innemen, raadpleeg dan eerst je huisarts.

Lees steeds kritisch wat er op het etiket staat

Supplementenfabrikanten zijn onderworpen aan specifieke regels over gezondheidsclaims. Toch zie je vaak dat op de etiketten van alles wordt beloofd zodat jij sneller dat bepaalde supplement koopt. Geloof niet alles wat er geschreven staat. Klinkt het té mooi om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Kijk steeds goed naar de ingrediënten die vermeld staan op het etiket zodat je weet wat er in de verpakking zit.

Koop niet meer dan nodig is

Ga je naar de winkel omdat je Vitamine C nodig hebt, koop dan ook werkelijk Vitamine C. Aan veel supplementen worden nog andere supplementen toegevoegd, maar vraag je altijd af of dat wel nuttig is.

Voordat je een supplement online gaat kopen, is het verstandig om even de website te evalueren. Val niet voor ongelooflijke, mooie beloftes.

Er bestaan verschillende instanties waar je informatie vindt over de veiligheid van voedingssupplementen. Blijf echter zelf steeds kritisch, doe je eigen onderzoek en vooral: gebruik je gezond verstand.