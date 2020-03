Steeds meer streven we naar financiële onafhankelijkheid. De mogelijkheden groeien gestaag en wij profiteren daar maar al te graag van. En zeg nou zelf: geld maakt niet gelukkig, maar biedt wel eenvoud, toch? De weg naar financiële onafhankelijkheid is niet alleen afhankelijk van het doorlopen van de juiste stappen, maar is ook een kwestie van sparen tegen de hoogste rente. Maar hoe werkt dat?

Tussendoor even een vakantie boeken naar dat prachtige resort, een extra etentje in jouw favoriete restaurant op woensdagavond en kopen zonder alsmaar prijskaartjes met elkaar te hoeven vergelijken… Allemaal klinkt het ons als muziek in de oren. Mits je een goed betaalde baan hebt, komt deze luxueuze levenswijze echter niet aanwaaien, want slechts door middel van onderstaande instrumenten, zal ook jij financieel onafhankelijk zijn.

Inkomen verhogen

De eerste en tevens belangrijkste stap naar financiële onafhankelijkheid is het verhogen van jouw inkomen. Naast het feit dat dit afhankelijk kan zijn van anderen, heb je het toch ook echt deels zelf in de hand. Krijg je ieder jaar loonsverhoging? Dan is de eerste stap gezet. Echter is het vrijwel nooit zo’n feestje, want menig mens krijgt gemiddeld tussen de twee tot drie jaar een zakcentje meer. Belangrijk is dus om naast jouw baan een andere bron van inkomen te gaan genereren. Het doel dat jij hierbij voor ogen moet hebben, is het generen van meerdere inkomstenstromen, zodat jij niet alleen afhankelijk bent van dat ene bedrag dat jij maandelijks op je rekening gestort krijgt. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Check stap drie!

Kosten minimaliseren

Jouw cashflow is afhankelijk van jouw inkomsten min jouw uitgaven. Los van het feit dat het genereren van meerdere inkomstenstromen relatief belangrijk is, is dus ook het minimaliseren van jouw kosten belangrijk. Het creëren van meer inkomsten dan uitgaven is de key. Hierbij wordt er in eerste instantie gekeken naar de maandelijkse cashflow. Dit houdt het bedrag in dat je maandelijks overhoudt om te sparen of te investeren. Geef je maandelijks zo’n 2000 euro uit met een inkomen van 2500 euro? Dan is de overige 500 euro jouw cashflow. Zijn je maandelijkse uitgaven hoger dan je maandelijkse inkomsten, dan heb je een negatieve cashflow. Zijn je maandelijkse kosten lager dan je maandelijkse inkomsten, dan zit je goed.

Passief inkomen

Het passieve inkomen is de basisvoorwaarde voor financiële onafhankelijkheid. Lucky you, want de betekenis van ‘passief inkomen’ is het volgende: ‘Passief inkomen is inkomen dat weinig tot geen moeite kost om te verdienen en te behouden.’ Makkelijk verdienen dus! Wel vergt het, in ieder geval in het begin, de nodige focus en uniciteit. Begin een webshop op Etsy, wordt een fanatieke bitcoiner, lever diverse producten of diensten… Wees creatief!

Tip: spaargeld laten renderen

Bovenstaande stappen doorlopen? Er is meer dat jij kunt doen. Verdiep je bijvoorbeeld eens in zakelijk sparen. Niet alleen biedt dit jou de mogelijkheid om dankzij de hoogste rente voorzien te worden van meer geld dan jij in eerste instantie investeerde, tevens neem jij hiermee op objectieve en tevens overzichtelijke wijze, het heft in eigen handen.