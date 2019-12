Het meest recente nieuws over de supermarktketen Delhaize

Delhaize is een supermarktketen wel bekend in belgië en omstreken. Daarom bespreken we in dit artikel wat het meest recente nieuws is van de supermarktketen in de wereld. Ben je benieuwd naar wat Delhaize allemaal te bieden heeft? dan kan je in de delhaize folder volgende week de beste aanbiedingen van de week verwachten.

Delhaize gaat thuisbezorgen.

Delhaize heeft de laatste drie maanden getest of het mogelijk en haalbaar is om via applicaties zoals, thuisbezorgd en Deliveroo te bezorgen. Delhaize doet dit alleen met hun fresh atelier-winkels die vooral gezonde en verse producten te beiden hebben. Deze vestigingen zijn te vinden in Antwerpen en Brussel. Delhaize heeft ervoor gekozen om de bezorgdienst aan te bieden via een tweede partij. Dus binnen een straal van drie kilometer kan je bij Delhaize laten thuisbezorgen met de apps.

De CEO van Delhaize sprak voor het uitbrengen van dit concept met lof:

‘’We zijn zeer trots op deze innovatie die we vandaag kunnen aanbieden aan onze klanten. Door de samenwerking met deze twee sterke partners kunnen we nog meer klanten bedienen’’ (Bron: Twinkle Magazine).

Het is echter nog niet bekend of Delhaize bij hun huidige supermarkten door België gaat bezorgen.

Nog steeds aan het uitbreiden

Delhaize is naast het thuisbezorgen ook nog steeds aan het uitbreiden. Zo zien we dat ze in de laatste jaren maar liefst 32 nieuwe locaties hebben geopend, waarvan ook drie dochterbedrijven hierin meededen. Het uitbreiden zorgt ook voor de expansie van de verschillende winkelformules die Delhaize aanbiedt. Dit doen zij zodat elke klant zich kan thuisvoelen in een concept. Dit betekent echter wel dat Delhaize al meer dan 770 winkels op hun naam heeft staan, waarvan er 720 in België gevestigd zijn (hiervan zijn het 128 supermarkten). De andere Delhaize winkels zijn te vinden in het Groothertogdom van Luxemburg.

