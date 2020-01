Geld moet rollen en dachten deze vijf sterren in 2019 ook. Ze gaven zichzelf een dikke auto in 2019. Ben je benieuwd welke sterren in 2019 zichzelf een cadeautje gaven? Wij hebben de vijf dikste auto’s van de sterren op een rijtje gezet. Wie weet kan je zelf ook nog inspiratie opdoen voor je volgende auto.

Christiano Ronaldo koopt de duurste auto ter wereld: La Voiture Noire

Wat doe je als alle dure auto’s al een keer gehad hebt? Dan bestel je gewoon even de duurste auto ter wereld. De La Voiture Noire kost slechts € 11 miljoen en er is maar één auto van gemaakt. De auto werd gemaakt voor Bugatti ter ere van de 110e verjaardag van het Franse merk. De motor is vergelijkbaar met de bekende Bugatti Chiron. Stiekem zijn wij wel benieuwd wat Ronaldo betaald voor de autoverzekering van de duurste auto ter wereld.

DJ Afrojack koopt z’n droomauto de Bugatti Veyron

Bugatti is goed vertegenwoordigd bij de sterren in 2019. In 2016 gaf Nick van de Wall aan dat hij een Bugatti Chiron besteld had. Maar dat deze eind 2018 zou komen. Toch bleek het niet de Chiron te zijn die hij uiteindelijk besteld heeft. In 2019 maakte Afrojack bekend super blij te zijn met z’n droomauto de Bugatti Veyron. Vol trots toonde hij in maart de eerste meters met z’n droomauto op z’n Instagram stories.

Enzo Knol heeft een Lamborghini Urus

Vlogger Enzo Knol is slechts 26 jaar, maar heeft als liefhebber een aardig wagenpark in z’n bezit gehad de afgelopen jaren. Z’n nieuwste aanwinst kwam in 2019 op z’n 26ste verjaardag. Hij besloot een Lamborghini Urus aan te schaffen. Overigens bleek de auto niet helemaal nieuw te zijn. De vorige eigenaar had er namelijk slechts 455 kilometer mee gereden. Maar dan nog hebben we het over een auto van ruim 3 ton. Volgens Enzo was dit al jaren zijn droomauto.

Rico Verhoeven is de trotse bezitter van de Porsche Panamera Sport 4S Turismo

Sinds dit jaar is Rico Verhoeven weer eigenaar van een Porsche na een klein uitstapje. De zwarte Sport 4S Turismo is waarschijnlijk wel voor een deel gesponsord doordat Porsche Centrum Eindhoven eraan gekoppeld is. Maar de vanaf prijs van de auto is dan ook € 157.000. Overigens hangen er aan z’n binnenspiegel een paar gouden bokshandschoenen.

Aston Martin DBS Superleggera van Max Verstappen

Max Verstappen mag niet echt klagen over z’n wagenpark. Naast dat hij zelf makkelijk een hypercar kan kopen krijgt hij regelmatig een nieuwe auto van z’n sponsors. In 2019 kreeg hij bijvoorbeeld de Aston Martin DBS Superlegga cadeau. In Nederland betaal je hier minimaal € 380.000 voor. Het monster heeft een V12 en kan in 3,2 seconden van 0 tot 100 sprinten. In Engeland heeft hij er een proefrit in gemaakt en in de loop van 2019 werd de auto in Monaco geleverd. Overigens is dit niet het enige cadeau. Verstappen krijgt vanwege z’n uitzonderlijke prestaties ook een Aston Martin Valkyrie cadeau van € 2,8 miljoen. Het enige nadeel is dat hij nog niet op de markt is. Zodra dit wel zo is krijgt hij hem in Monaco bezorgd.