Verbroken relaties komen bij iedereen voor, zo ook bij Bekende Nederlanders. En het is niet raar om te denken dat zij er wellicht wat anders mee omgaan dan de meesten. Tenslotte lijkt het gemakkelijker om als BN’er een nieuwe relatie te vinden of de oude relatie goed te herstellen. Vooral dat laatste is waar veel mensen nog steeds op zoek naar zijn. Zij hebben een relatie waar zij erg tevreden mee waren verbroken en zoeken nog steeds naar een ingang om die relatie te herstellen.

En ook Bekende Nederlanders hebben dat gedaan. Zo hebben Jamai, Thomas Berge en Gaby Blaaser allemaal hun ex terug kunnen krijgen. Bij hen allen was de situatie anders, waardoor zij het ook op een andere manier hebben aangepakt. Lees hieronder hoe deze BN’ers hun ex terugkregen.

Zo kreeg Thomas Berge zijn ex terug

Thomas Berge, die al op zijn 12e doorbrak met zijn eerste single, had lange tijd een relatie met Cassidy Roeks. Wellicht komt deze naam je niet bekend voor buiten het feit dat zij een relatie met Thomas had, want zij is zelf geen Bekende Nederlander. Zowel Thomas als Cassidy hadden zeer drukke levens, waarbij zij veel offers in hun relatie hebben gemaakt. Hierdoor zagen zij elkaar niet vaak meer, wat vanzelfsprekend ook weer een sterke invloed op hun relatie heeft gehad. Uiteindelijk werd de relatie al twee keer verbroken. Pas toen de rust weer een beetje terugkeerde in hun levens, kozen zij ervoor om het toch nog een keer een kans te geven. En dat heeft goed uitgepakt, want inmiddels zijn zij nog steeds gelukkig samen.

Zo kreeg Jamai zijn ex terug

We kennen Jamai inmiddels al enkele jaren. Hij brak door toen hij de eerste editie van de televisieshow Idols won. Gedurende de jaren heen leerde we Jamai steeds beter kennen en zagen we dat hij regelmatig nieuwe relaties had. Van 2011 tot 2012 had hij een relatie met Michael Muller. Deze relatie hield echter niet lang stand, want in 2012 werd deze verbroken. Jamai gaf aan dat hij het niet meer zag zitten. Echter is hij tot de conclusie gekomen dat dit van zijn kant kwam. In 2013 werd het koppel alweer samen gespot op vakantiefoto’s. Zij waren weer gelukkig samen nadat zij enkele maanden uit elkaar waren, gaven zij in 2016 aan.

Zo kreeg Gaby Blaaser haar ex terug

Niet alleen mannen willen oude relaties herstellen. Dit geldt ook voor vrouwen. Gaby Blaaser is daar een goed voorbeeld van. Zij brak door met haar rol in Spangas en heeft uiteindelijk ook in de televisieserie Goede Tijden, Slechte Tijden gespeeld. Gaby breekt wellicht wel het record met betrekking tot hoe lang er tussen de verbroken relatie en het herstel hiervan zat. Op redelijk jonge leeftijd werd de eerste relatie gestart, maar deze kwam niet helemaal lekker van de grond. Het heeft maar liefst vijf jaar geduurd voordat het paar weer samen kwam.