Ben jij een voorstander van het geven van relatieschenken? Dan is dit zeker een interessante blog om te lezen. Het geven van extra aandacht aan een klant is zeker een goed idee. Hierdoor weet de klant dat je goed je best voor hem of haar doet en hem/haar niet vergeet. Een goede samenwerking is daarom ook erg belangrijk en dat mag je best even laten weten. Wil je jouw klant bedanken voor de goede samenwerking of voor de goede resultaten? Is jouw klant jarig of hebben ze bijvoorbeeld een nieuwe website? Genoeg redenen voor een relatiegeschenk. Voor de geschenkverpakkingen van deze relatiegeschenken kun je terecht bij Rotimshop.

Van plastic naar papier

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over het gebruik van plastic tassen. Dit is slecht voor het milieu en het moet daarom ook flink verminderd worden. Veel winkels laten klanten nu betalen voor een plastic tas, terwijl andere winkels over zijn gestapt op het gebruik van papieren tassen. Rotimshop.nl vindt het milieu ook erg belangrijk en is daarom een voorstander voor het gebruik van papieren tassen. Daarbij spelen ze wel in op het geven van relatiegeschenken. Het is namelijk wel leuk als dit cadeau in een gepersonaliseerde tas of verpakking zit. Je kan daarom de papieren tassen laten bedrukken, zodat de klant meteen ziet van wie ze een relatiegeschenk ontvangen.

Drie vliegen in één klap

Het doel van de gepersonaliseerde verpakkingen is natuurlijk ook marketing gerelateerd. Door middel van het gebruik van jouw logo, hoop je dat andere mensen dit ook zien. Uiteindelijk wil je natuurlijk zo veel mogelijk klanten hebben en dat kan daar wellicht aan bijdragen. Dit is helemaal mooi meegenomen als je meteen kan bijdragen aan een beter milieu. Het plastic in bijvoorbeeld de zeeën is namelijk echt een groot probleem. Eigenlijk is dit dus geen twee vliegen in één klap, maar drie: een blije klant, een marketing truc en een beter milieu. Wat wil je nog meer?

Relatiegeschenk verpakkingen

Er zijn binnen deze papieren verpakkingen nog veel opties waar je uit kan kiezen. Zo zijn er verschillende tasjes, verpakkingen en enveloppen te vinden in het assortiment van Rotimshop. Naast papieren tassen kan je natuurlijk ook kiezen voor katoen, want dat is ook een stuk milieu bewuster dan plastic tassen en die kun je ook vaker gebruiken. Meer weten? Neem contact op met hun klantenservice.