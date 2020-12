Een dildo is eigenlijk een vibrator zonder de vibratie functies. Daarom ligt bij een dildo eerder een focus op zijn vorm. Er zijn allerlei verschillende soorten dildo’s die je kunt gaan gebruiken, afhankelijk van waar je naar zoekt. Het eerste wat je jezelf moet afvragen is of je de dildo wilt gebruiken voor een vaginaal of een anaal spel. Daar zit namelijk een verschil in. Hieronder legt Christine le Duc je alles uit over wat je moeten weten voor het gebruik van een dildo.

Voel jezelf comfortabel en zelfverzekerd

Of je de dildo nou wilt gebruiken voor anaal plezier of met je partner of niet. De eerste belangrijke stap is dat jij je op je gemak voelt. Misschien is het fijn om geurkaarsen aan te steken, erotische muziek op te zetten, eerst te genieten van een overheerlijke massage. Voel jij je helemaal op je gemakt? Dan kan het moment van zelfgenot beginnen.

Bouw je verlangens op

Vervolgens kan je eerst rustig je nieuwe toy verkennen. Je kan hem even goed bekijken, jezelf ermee strelen, op deze manier weet je hoe deze aanvoelt en bouw je jouw verlangens op. Het kan daarnaast ook fijn zijn om jezelf eerst nog even te verwennen zonder je dildo daarbij te gebruiken. Op deze manier raak je meer opgewonden en ontstaat er meer vocht waardoor het spelplezier soepeler zal verlopen. Ben jij opgewonden genoeg? Pak dan de dildo erbij.

De dildo gebruiken voor vaginaal spelen

Zeker raden we aan om een glijmiddel te gebruiken voordat je begint met het echte spel. Smeer de dildo goed in. Wanneer de dildo geschikt is voor siliconen glijmiddel, raden wij deze aan, omdat siliconen glijmiddelen minder snel opdrogen dan waterbasis glijmiddelen. Sommige dildo’s zijn niet geschikt voor een siliconen glijmiddel, gebruik in glijmiddel gebaseerd op water.

Na al deze voorbereiding ben je klaar voor de ontdekkingstocht! Probeer je genot spotten met de dildo te stimuleren die je met je vingers al erg fijn vond. Verder kan je natuurlijk op zoek naar de plekken die je fijn vindt voor diepere stimulatie!

De dildo gebruiken voor het anale spel

Vooral voor anale seks is het van belang om een glijmiddel te gebruiken. Speciaal hiervoor heeft men ook anaal glijmiddel ontwikkelt. Dit is over het algemeen dikker glijmiddel dat niet makkelijk opdroogt. En het heeft een licht verdovend effect wat de kringspieren ontspant en daarmee nare ervaringen voorkomt. Smeer de dildo goed in; je kunt nooit te veel glijmiddel gebruiken! Nu je helemaal opgewarmd bent, en jij en je dildo er klaar voor zijn, kan het avontuur beginnen. We raden aan, wanneer je hem voor het eerst gebruikt, je hem eerst voorzichtig inbrengt en rustig beweegt. Daarna kun je aanvoelen hoe dat aanvoelt en op zoek gaan naar wat jij het fijnst vindt!

Hoe moet je de dildo onderhouden?

Belangrijk is om na het spelen de dildo goed schoon te maken. Gebruik hiervoor een toycleaner en spoel hem daarna af met warm water. Op deze manier zorg je ervoor dat je toy langer soepel blijft.

Dit waren onze tips over het gebruik van een dildo. Wij hopen dat ze nuttig waren en dat je enorm zult genieten van je eerste dildo-sessie.