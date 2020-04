In vorm blijven is voor veel mensen iedere dag weer een groot gevecht. Verleidingen weerstaan, de motivatie om te sporten vinden, het blijft lastig. Maar is afvallen echt zo moeilijk? En hoe doen BN’ers dat dan? Leontine Borsato zou je bijvoorbeeld nooit met een extra vetrolletje over de rode loper zien verschijnen. Betekent dit dat BN’ers allemaal simpelweg over de juiste genen beschikken? Of zitten ze allemaal aan een crashdieet die voor een ‘normaal mens’ niet vol te houden is? Kortom, is slank blijven eigenlijk wel zo gemakkelijk als het lijkt? En zo ja, wat is dan het geheim achter hun succes?

BN’ers hebben een voorbeeldfunctie. Bovendien lijkt het alsof mensen altijd hun uitgesproken mening mogen geven als iemand voor de spotlight heeft gekozen. Dit was immers toch hun eigen keuze? Hierdoor voelen veel BN’ers de noodzaak om er altijd goed verzorgd en strak bij te lopen. Dat gaat niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Ben jij benieuwd achter het geheim van hun succes en wil je weten of food near me at Butlon.com nog wel een goed idee is als je slank wilt blijven? Voor dit artikel gingen we op onderzoek uit.

Minder koolhydraten

De meeste BN’ers maken gebruik van een koolhydraatarm dieet. Dit is een ware foodhype op het moment. Door koolhydraten zoveel mogelijk te verbannen, kan je snel en veel kilo’s verliezen. Maar hoe kan het verminderen van koolhydraten leiden tot gewichtsverlies?

Het eten van minder koolhydraten kan veel effect op de lichamelijke gezondheid hebben. De meeste koolhydraten zorgen ervoor dat de bloedsuikers snel stijgen, waardoor je tijdelijk extra energie krijgt. Deze piek is echter maar van korte duur. Koolhydraten worden zeer snel door het lichaam afgebroken, waardoor je je sneller vermoeid en hongerig voelt. Daardoor eet je onbewust meer. Hierbij moeten we wel een onderscheid tussen snelle en langzame koolhydraten maken. Bij langzame koolhydraten zoals havermout en zoete aardappel wordt het lichaam juist langer gevoed, waardoor je het hongergevoel tegengaat. Bovendien bevatten deze vaak minder calorieën.

Wist je dat een koolhydraatarm dieet ook goed is voor de portemonnee? Door veel koolhydraten te vervangen, kan je eenvoudig goedkopere maaltijden samenstellen. Wat eten we vandaag makkelijk goedkoop en gezond zeg!

Cheaten mag

Denk je dat BN’ers allemaal enkel op groente en fruit leven en nooit wat lekkers mogen? Dan helpen wij jou graag uit die boze droom. Cheaten mag echt. Ook sterren kiezen wel eens voor eten bestellen of gaan aan de haal met een lekker taartje. Jezelf verwennen is echt niet erg. Balans is het sleutelwoord. Heb je je een dagje helemaal laten gaan en voel je je opgeblazen en futloos? Plan de volgende dag dan een balansdag in. Beperk je calorie-inname en eet minder vet en koolhydraten. Dan voel je je de dag erna direct een stuk lekkerder in je vel en zal de weegschaal weinig verschil laten zien.

Crashen is een no-go!

De meeste BN’ers zijn geen voorstander van een crashdieet. Ook hierbij gebruiken ze hun voorbeeldfunctie. Wanneer zij op structurele basis veel te weinig calorieën eten is de kans immers groot dat anderen dit ook zullen doen. En zoals iedereen weet is dit een hele ongezonde manier van afvallen. Genieten van een keertje online food delivery Amsterdam doen we allemaal, zolang we de rest van de week maar voor voldoende lichaamsbeweging en een gezond voedingspatroon zorgen. Zo bereik je snel het langste resultaat! Afvallen hoeft niet stom te zijn en het hoeft ook niet te betekenen dat je nooit meer iets lekkers mag. Met een gezond voedingspatroon bereik je verreweg het beste resultaat!