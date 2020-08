Er zijn van die dingen waar je kind het gehele jaar naar uit kan kijken. Sinterklaas, zijn of haar verjaardag en natuurlijk het bijbehorende kinderfeestje. Het organiseren van een kinderfeestje is voor veel ouders echter een groot dilemma. Waar de één enorm geniet van het regelen van leuke activiteiten, zit de ander alleen maar in de zenuwen. Je wil er natuurlijk alles aan doen om jouw kind het feestje van zijn of haar dromen te geven. Maar tegelijkertijd levert dit ook enorm veel stress op. Gelukkig hoeft het echt niet al te lastig te zijn. Met de volgende tips maak jij er een swingend kinderfeestje van!

1. Je kunt het zo groots maken als jezelf wilt

Bedenk allereerst dat je helemaal zelf kunt bepalen hoe groot het feestje daadwerkelijk wordt. Wil je een kinderdisco organiseren? Dan kun je deze op verschillende manieren indelen. Je kunt ervoor kiezen om enkel een cd met wat gezellige liedjes op te zetten, maar je kunt ook geheel uitpakken door een professionele kinder DJ in te huren. Maak het zo groots als je zelf wilt.

Zorg er tevens voor dat je rekening houdt met de leeftijden van de kinderen die op het feestje aanwezig zijn. In de leeftijd van 4 tot 6 jaar is de kans groot dat je ze met een klein feestje al een enorm plezier doet. Dit terwijl je kinderen op oudere leeftijd weer meer een plezier doet met een groots feest.

2. Begin op tijd met het treffen van voorbereidingen

Om stress te voorkomen is het belangrijk dat je niet alles op het laatste moment doet. Begin daarom tijdig met het treffen van voorbereidingen. Bedenk goed wat jullie precies tijdens het kinderfeestje gaan doen, wat hiervoor geregeld moet worden, wie er uitgenodigd wordt, enzovoorts. Probeer tevens al extra hulptroepen in te schakelen voor de dag zelf. Het is wel zo prettig als je tijdens het kinderfeestje niet alleen verantwoordelijk bent voor een aantal kinderen, maar dat je partner of een opa of oma aanwezig is.

Op tijd beginnen met het treffen van voorbereidingen is niet alleen handig om de nodige slapeloze nachten te voorkomen, maar er is ook nog een praktische reden. Wanneer je professionele Kids DJ Edwin van Blijwin in wilt schakelen, moet je dit natuurlijk wel ver van tevoren doen. Anders is de kans groot dat hij niet meer beschikbaar is op de gewenste dag. Door vroegtijdig contact op te nemen is de kans groter dat je alle wensen van jouw kind in vervulling kunt brengen!

3. Doe iets wat past bij je kind

Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw kind het feestje krijgt wat echt bij hem of haar past. Misschien vindt de hele klas het wel geweldig om een spannende spooktocht door het bos te doen, maar weet jij zeker dat jouw kleintje dit helemaal niets vindt. Doe het dan gewoon niet. Het is de dag van jouw kind en van niemand anders. Daarom is het belangrijk om iets te doen wat bij je kind past. Is hij of zij ontzettend dol op muziek en dansen? Dan is een kinderdisco de perfecte keuze. Houdt hij of zij juist van voetballen? Organiseer dan een vriendschappelijke wedstrijd inclusief muziek, publiek en lekkere hapjes & drankjes. Succes gegarandeerd! Het hoeft allemaal niet zo moeilijk als je maar iets doet waar je kind gelukkig van wordt.